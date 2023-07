Ukraine-Croatie: exportation de céréales via les ports croates pour contrer la pression russe

L’Ukraine et la Croatie ont conclu un accord pour permettre l’exportation de céréales ukrainiennes via les ports croates du Danube et de la mer Adriatique. Cette décision vise à contrecarrer la pression exercée par la Russie et à assurer un approvisionnement alimentaire stable pour l’Ukraine tout en renforçant les liens économiques entre les deux pays.

Dans un contexte de tensions avec la Russie, l’Ukraine a cherché des alternatives pour exporter ses céréales sans dépendre uniquement des voies de transit russes. C’est ainsi que l’accord avec la Croatie a été conclu, permettant à l’Ukraine d’utiliser les ports croates du Danube et de la mer Adriatique pour acheminer ses céréales vers les marchés internationaux.

La députée ukrainienne Iryna Gerashchenko a annoncé la nouvelle sur Twitter en soulignant que cette collaboration renforce la souveraineté alimentaire de l’Ukraine et lui permet de ne pas être vulnérable aux pressions de la Russie. L’exportation de céréales est une ressource économique essentielle pour l’Ukraine, qui est l’un des principaux producteurs mondiaux de blé, d’orge et de maïs.

Cet accord offre également des avantages mutuels à la Croatie, en renforçant ses liens économiques avec l’Ukraine et en développant le potentiel commercial de ses ports. Les ports croates du Danube et de la mer Adriatique deviennent ainsi des points stratégiques pour faciliter le commerce international des céréales ukrainiennes.

L’accord entre l’Ukraine et la Croatie pour l’exportation de céréales marque une étape importante dans les efforts de l’Ukraine pour assurer sa sécurité alimentaire et sa souveraineté économique face aux tensions géopolitiques dans la région. En utilisant les ports croates, l’Ukraine diversifie ses voies d’exportation et réduit sa dépendance envers les voies de transit russes.

Cette collaboration bilatérale renforce également les liens économiques et commerciaux entre l’Ukraine et la Croatie, offrant des opportunités pour un partenariat plus étroit à l’avenir. Alors que la Russie continue d’exercer des pressions sur la scène internationale, cet accord témoigne de la détermination de l’Ukraine à ne pas se laisser intimider et à trouver des solutions créatives pour protéger ses intérêts nationaux.