Turquie: le MMLK alerte sur l’arrestation d’une dizaine de ressortissants togolais

Plusieurs migrants togolais ont été arrêtés ces derniers jours et placés en détention pour défaut de carte de séjour, rapporte le Mouvement Martin Luther King dans un communiqué officiel ce mardi 25 juillet 2023.

Selon le communiqué, la Turquie a récemment enclenché une vague d’arrestations touchant les Africains en situation irrégulière sur son territoire, et les Togolais ne sont pas épargnés par cette sévérité. « Plus d’une dizaine de nos compatriotes seraient emprisonnés », précise l’organisation de la société civile.

Face à cette situation alarmante, le Mouvement Martin Luther King lance un appel pressant aux dirigeants africains en général, et aux autorités togolaises en particulier. Cette organisation exhorte ces dernières à intervenir rapidement pour protéger les droits et la sécurité de leurs citoyens en terre étrangère.

Rappelant le soutien manifesté par les pays africains lors du récent séisme qui a frappé la Turquie, le Mouvement souligne que cette réciprocité est essentielle dans les relations entre alliés et partenaires. Les actes de gratitude doivent être récompensés avec équité, et les mesures de réciprocité devraient être mises en œuvre lorsque les droits des diasporas sont menacés. « Alors que les relations entre l’Afrique et la Turquie se renforcent ces dernières années, il est malheureusement triste et inadmissible que les diasporas africaines en Turquie soient victimes de tels actes de tortures et de répressions« , déplore le mouvement.

Par ailleurs, le Mouvement Martin Luther King préconise également l’octroi d’un moratoire de trois mois aux détenus afin de leur permettre de rentrer au Togo en toute sécurité, conformément à leurs demandes et à leurs besoins. Le Mouvement appelle ainsi à une action collective de la part des dirigeants africains pour défendre les intérêts de leurs diasporas respectives en terre étrangère.