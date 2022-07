« Tu n’es pas une légende brésilienne »: Lewis dézingue Neymar￼

L’ancien joueur américain de baseball, Darren Lewis, a aussi commenté la situation de Neymar au PSG, de plus en plus poussé vers la sortie. Et l’ancienne gloire des Oakland Athletics n’a pas hésité à détruire la star brésilienne.

Malgré un contrat qui court désormais jusqu’en 2027, Neymar pourrait quitter le PSG cet été. Le Brésilien n’est visiblement plus le bienvenu chez les Parisiens où les sorties médiatiques de ses dirigeants montrent qu’ils ont déjà tourné la page du la star auriverde. Dans le clan de l’ancien du Barça, la tendance est également dans le sens d’un départ. Des contacts auraient même eu lieu avec le Real Madrid et la Juventus notamment pour dénicher un nouveau point de chute au joueur de 30 ans.

Et c’est dans cette période d’incertitude entre partir ou rester que Darren Lewis a décidé de porter l’estocade à la star auriverde. Dans un entretien accordé à talkSPORT, l’ancien joueur de baseball estime que Neymar n’a pas été à la hauteur des attentes dans sa carrière jusqu’à présent. « Pour moi, ce n’est pas une légende. Il a marqué de bons buts, il a été un bon joueur », a déclaré Darren Lewis.

« Écoutez, j’ai vu des footballeurs brésiliens depuis 1982. J’ai vu Socrates, Eder, Falcao, Romario, Ronaldo, Ronaldinho. Je ne me souviens pas de beaucoup. … ou autant de moments de génie de Neymar que de Romario, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo», a-t-il poursuivi.

E de conclure : « Tant d’autres, même Juninho. Je pense que Neymar a toujours eu une énorme pression sur lui, et je ne suis pas forcément sûr qu’il ait été à la hauteur de cette pression ».