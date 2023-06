« Trop de sang a déjà coulé (…) », Sadio Mané triste pour le Sénégal

Sadio Mané, la star du football sénégalais, a exprimé sa préoccupation face aux violences qui ont éclaté au Sénégal suite à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko. Alors que les manifestations ont fait neuf morts et de nombreux blessés, Mané appelle toutes les parties prenantes à l’unité et à la préservation de la jeunesse, considérée comme la plus grande richesse du pays.

Sadio Mané, l’attaquant vedette de l’équipe nationale de football sénégalaise, a réagi aux violences qui secouent le pays depuis la condamnation de l’opposant politique Ousmane Sonko à 02 ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». Dans une déclaration, Mané exprime sa préoccupation face à l’ampleur des violences et appelle toutes les parties prenantes à s’unir immédiatement pour rétablir la paix au Sénégal.

Le joueur de Liverpool déclare : « Trop de sang a déjà coulé depuis deux ans. Il est essentiel que toutes les parties prenantes de la Nation unissent immédiatement leurs efforts pour retrouver la paix. Attention ! Nous devons préserver notre jeunesse, c’est notre première richesse. J’aime le Sénégal ! ».

Au moins 09 décès

Les manifestations qui ont éclaté suite à la condamnation de Sonko ont déjà entraîné la mort d’au moins neuf personnes, selon les autorités sénégalaises, et de nombreux autres ont été blessées. La situation a suscité une vive inquiétude au sein de la population sénégalaise et de la communauté internationale, qui craignent pour la stabilité et la paix du pays.

