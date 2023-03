Tremblements de terre dévastateurs en Turquie: le bilan de morts s’alourdit à 48 448

Le sud de la Turquie a été frappé par des séismes de magnitude 7,7 et 7,6 le 6 février dernier, causant la mort de 48 448 personnes dont 6 660 ressortissants étrangers. Les travaux de déblaiement continuent dans les 11 provinces touchées, ainsi qu’en Syrie.

Les conséquences des tremblements de terre en Turquie ont été dévastatrices. Selon le ministre de l’Intérieur, Suleyman Soylu, le bilan des victimes s’est alourdi à 48 448 morts, dont près de 7 000 étrangers. Les secours ont été immédiatement déployés dans les 11 provinces touchées, mais les dégâts matériels et humains sont considérables. Les habitants ont été contraints de fuir leur domicile et ont été installés dans des tentes de fortune. La situation est également préoccupante dans le nord de la Syrie, où de nombreuses personnes ont été touchées.

Malgré les efforts déployés par les autorités pour venir en aide aux victimes, les travaux de déblaiement sont loin d’être terminés. Les secouristes travaillent sans relâche pour récupérer les corps ensevelis sous les décombres. La Turquie a reçu le soutien de la communauté internationale, mais il reste encore beaucoup à faire pour venir en aide aux survivants.

La catastrophe naturelle qui a frappé la Turquie a causé la mort de milliers de personnes et laissé des milliers d’autres sans abri. Les autorités turques ont mis en place un dispositif d’aide pour les victimes, mais la situation reste préoccupante. Les travaux de reconstruction seront longs et difficiles, et il faudra également trouver des solutions pour prévenir les futurs tremblements de terre.