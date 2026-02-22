Traqués : la série de Benoît Magimel et Mélanie Laurent, accusée de plagiat, ressuscitée par Apple TV

Traqués , la série portée par Benoît Magimel et Mélanie Laurent , revient sur les écrans : Apple TV a annoncé sa diffusion le mercredi 4 mars 2026 après avoir obtenu les droits officiels d’une œuvre antérieure et levé les accusations de plagiat qui avaient conduit à la suspension du projet en novembre 2025. Initialement programmée en décembre, la production avait été stoppée à la suite de similitudes relevées avec le roman Shoot de Douglas Fairbairn et les démarches nécessaires à la reconnaissance des ayants droit ont duré environ trois mois.

Dans un communiqué cité par la plateforme, Apple TV précise que la série avait été présentée comme une œuvre originale alors qu’elle s’appuyait sur des éléments de Shoot. La maison de production Gaumont, associée au projet, a pris en charge l’identification des ayants droit et l’obtention des autorisations requises. Le respect des droits d’auteur a été mis en avant comme principe fondamental par les acteurs institutionnels du dossier.

La décision de reporter puis de valider la diffusion intervient après un examen approfondi. Apple TV indique avoir contacté les ayants droit dès la découverte du problème et avoir obtenu les accords nécessaires pour que la série soit finalement proposée au public. La reprise du calendrier de diffusion fixe désormais la mise en ligne de Traqués sur la plateforme pour début mars 2026.

Traqués, un synopsis proche de Shoot et un casting de premier plan

La trame narratrice de Traqués présente des similitudes marquées avec celle de Shoot de Douglas Fairbairn, adaptation antérieurement portée au cinéma par Harvey Hart. La série suit un groupe d’amis qui part chasser en montagne chaque week-end. Leur routine bascule lorsque, sans explication, ils deviennent la cible d’un groupe de chasseurs. Un des amis est blessé ; le groupe riposte et blesse à son tour un chasseur, puis prend la fuite. De retour chez eux, les protagonistes choisissent de garder le silence et tentent de reprendre une vie normale, mais ils se sentent rapidement pourchassés par des adversaires déterminés à se venger.

Conçue par le réalisateur et scénariste Cédric Anger, la série a d’abord été présentée sans mentionner son lien avec le roman de Douglas Fairbairn. Après la mise en lumière de ces similitudes, le projet a été qualifié comme « inspiré du roman Shoot ». Le dossier évoque également l’existence d’une précédente adaptation cinématographique du même titre.

Le casting réunit Benoît Magimel dans le rôle principal et Mélanie Laurent dans le rôle de l’épouse du personnage-titre. Les comédiens Damien Bonnard, Manuel Guillot, Cédric Appietto et Frédéric Maranber complètent la distribution annoncée. La série, après la résolution des questions de droits, est programmée sur Apple TV pour le 4 mars 2026.