Transitions politiques et lutte contre le terrorisme au Sahel: Faure Gnassingbé innove

Le Togo va servir de cadre pour l’organisation d’une conférence de haut niveau sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme. Cette initiative du président Faure Gnassingbé qui aura lieu en avril, à Lomé, la capitale du pays, sera également une aubaine pour murir des réflexions sur les réformes possibles sur les actions et mandats des opérations de casques bleus.

Le Togo organisera en avril prochain, une “Conférence de haut niveau sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest”. L’initiative a été présentée jeudi à New York au SG des Nations Unies, par le ministre des affaires étrangères, Robert Dussey.

Prévu à Lomé, l’événement doit être l’occasion pour les différentes parties prenantes, d’examiner les tendances et développements récents dans la région du Sahel et les pays de l’Afrique de l’Ouest, en proie à l’extrémisme violent et au terrorisme, de réfléchir sur les stratégies et moyens pouvant aider à contenir la dissémination de la menace terroriste, et de rester mobilisés face à ce péril, pendant et après les transitions politiques.

Ce sera également l’opportunité de réfléchir sur les réformes possibles sur les actions et mandats des opérations de casques bleus, afin de mieux les adapter aux besoins réels des populations et aux défis sécuritaires de la région du Sahel.

Cette initiative du Chef de l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé, a expliqué Robert Dussey, “répond non seulement à une préoccupation urgente de l’heure, mais s’inscrit également dans le cadre de la Stratégie sous-régionale et interrégionale du Togo de lutte contre le terrorisme et de préservation de la paix au Sahel”.

En septembre dernier, le Togo avait justement présenté cette stratégie, axée sur la coopération multilatérale, l’exportation de la paix, ou encore le soutien aux processus de normalisations politiques et de transitions démocratiques.