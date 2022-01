Transition malienne: ballet diplomatique de la communauté internationale à Bamako

La communauté internationale multiplie ses rencontres avec les autorités de la transition politique au Mali. Après plusieurs visites, le Mali a reçu une nouvelle série de personnels diplomatiques avec qui, les échanges ont tourné autour de la situation politique actuelle du pays.

Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, s’est entretenu, ce mercredi 26 janvier, avec son homologue belge, Sophie Wilmes sur le processus de la Transition, les défis et la coopération sécuritaire et de développement entre les deux pays ont été abordés en marge de la 7ème Réunion Ministérielle Union Européenne-G5 Sahel.

Mardi, le ministre malien, Choguel Kokalla Maïga a reçu, ce mardi 25 janvier 2022, l’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Mali, le Dr. Dietrich Pohl. Le Chef du Gouvernement a dressé à son hôte un tableau de la situation politique et diplomatique. Le diplomate allemand, a affirmé que pour sortir de la crise, son pays privilégiait des solutions africaines à des problèmes africains.

Dans la même journée, le chef de la Primature a reçu une délégation de la commission de l’Union Africaine, conduite par son président Moussa Faki Mahamat. La même délégation s’est entretenue avec le président de la transition Assimi Goita et le ministre des affaires étrangères. « L’Union Africaine est et restera aux côtés du Mali », aurait déclaré la délégation selon un communiqué des autorités maliennes. « Le Mali est et restera ouvert au dialogue pour trouver une solution durable à la crise que traverse le pays », a fait savoir Abdoulaye Diop.

Pour le compte de cette période de transition politique en cours à Bamako, le Mali a déjà reçu les personnalités diplomatiques de la Russie, la Chine, l’Algérie, la CEDEAO et la France. En rappel, une rencontre entre Macron et Assimi Goita a été annoncée dans un premier temps avant d’être reportée pour des raisons inavouées.