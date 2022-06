Transfert de Victor Osimhen: la police perquisitionne les locaux de Naples et Lille

La saga des transferts de Victor Osimhens est de retour dans l’actualité alors que les bureaux de Naples et du LOSC auraient été perquisitionnés et que le président Aurelio De Laurentiis a été auditionné sur une éventuelle fraude lors du transfert.

Selon Il Mattino, La Repubblica, Sky Sport Italia et d’autres, la police a effectué hier une descente dans les bureaux de Naples et de Lille à Naples, Rome et en France dans le cadre de l’enquête. L’accord a longtemps été une cause de controverse, car le transfert officiel de 70 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus ne représentait qu’environ 50 millions d’euros en espèces, les 20 millions d’euros restants étant composés du gardien de but Orestis Karnezis et de trois joueurs de l’équipe de jeunes Luigi Liguori, Claudio Manzi et Ciro Palmieri.

La valeur des joueurs de l’équipe de jeunes a immédiatement soulevé des sourcils, car ils ont reçu des prix très gonflés sur le marché des transferts. Cela a provoqué encore plus de controverse lorsque les trois joueurs n’ont jamais porté le maillot de Lille, car ils ont été immédiatement prêtés aux équipes de Serie C et leurs contrats ont simplement été résiliés un an plus tard sans frais.

Les joueurs se sont adressés aux médias en se plaignant que l’accord avait ruiné leur carrière et qu’ils avaient été utilisés comme pions dans une transaction plus importante utilisée pour renforcer les finances de Naples et de Lille.