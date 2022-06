«Tout s’est joué sur des détails», Urbain Honfo après l’élimination des Écureuils cadets

Invité ce weekend sur l’Émission « d’Un Stade à l’Autre » sur Capp FM, Urbain Honfo a fait le bilan de la campagne des Écureuils cadets au tournoi UFOA B U17 au Ghana. Le sélectionneur national a évoqué la double défaite des siens qui, a-t-il dit, s’est joué sur des détails.

Contrairement à leurs aînés U20 qualifiés pour la CAN junior Egypte 2023, les Écureuils cadets n’iront pas à la CAN U17 en Algérie. Les béninois ont été éliminés du tournoi UFOA B U 17, qualificatif pour la phase finale de la compétition. Débarqués au Ghana avec l’espoir de décrocher leur billet, les coéquipiers du capitaine Yamine Ouarou ont été sortis dès les phases de poule.

Malgré une belle entame avec une victoire prometteuse face à la Côte d’Ivoire (3-2), les Écureuils cadets ont sombré au cours des prochaines sorties, s’inclinant face au Burkina Faso (1-2) et en subissant un lourd revers contre le Niger (1-3) en troisième journée.

Des défaites qui auraient pu être évité si les joueurs avaient eu plus de compétition dans les jambes. C’est en tout cas la lecture que fait Urbain Honfo de cette campagne mitigée de ses jeunes poulains. Invité en effet sur les ondes de radio Capp FM, le sélectionneur des U17 du Bénin a regretté le manque de fraîcheur physique et de réalisme qui a plombé l’ambition de sa troupe.

«… On a manqué de fraîcheur physique et de réalisme devant. Il faut qu’on pense beaucoup plus au football à la base au pays. Il faut qu’on pense à avoir des championnats de U17 et de U20 au Bénin afin que les jeunes aient de la compétition dans les jambes », a déclaré Urbain Honfo.

« Avec ça, on aura des équipes compétitives. Sinon sur ce tournoi, aucune sélection n’est largement supérieure à l’autre, à part peut-être le Nigéria. Tout s’est donc joué sur des détails. C’est le travail à la base qui fera qu’un jour ou l’autre on va se qualifier…», a-t-il ajouté.