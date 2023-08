« Tout le monde dépense, tout le monde… », Pep Guardiola défend Man City

-Publicité-

En conférence de presse vendredi, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a défendu les dépenses faramineuses de son club en transferts.

Depuis de nombreuses années, Manchester City est souvent dénoncé par ses concurrents pour ses dépenses astronomiques lors de chaque période de transfert. En effet, le club mancunien est détenu par les Émirats, qui disposent indéniablement d’une puissance financière considérable. Toutefois, lors d’une conférence de presse vendredi, Pep Guardiola, l’entraîneur des Skyblues, a pris la défense de son club.

« Tout le monde dépense, tout le monde ! Ici, en Espagne, et partout ! Beaucoup, pas que Manchester City. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Autant nos finances sont correctes, autant l’UEFA l’a prouvé, et maintenant nous attendons la Premier League pour voir ce qu’ils vont décider. Manchester City n’est pas le seul à dépenser beaucoup d’argent. On dirait, apparemment, ces dernières années…« , a expliqué le technicien espagnol.

Pep Guardiola insiste sur le fait que le club s’engage à effectuer des investissements judicieux dans des joueurs talentueux et à développer une stratégie de recrutement à long terme. Guardiola met également en évidence l’importance de l’équilibre financier et du respect des règles du Fair Play financier de l’UEFA. Il affirme que les dépenses de Manchester City sont justifiées dans le cadre de la croissance et de l’ambition du club pour atteindre ses objectifs sportifs.

