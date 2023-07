Tout ce qu’il faut savoir sur les Jeux de la Francophonie Kinshasa 2023

-Publicité-

Tous les 4 ans, durant l’année post-olympique, les Jeux de la Francophonie rassemblent plus de 3 500 jeunes talents qui partagent la langue française. Favorisant la diversité, l’excellence et la solidarité, ces Jeux solidaires s’inscrivent dans un concept original unique au monde qui fédère la jeunesse francophone autour de l’art et du sport, tout en visant également à renforcer les valeurs de la Francophonie et à promouvoir la langue française.

Les Jeux de la Francophonie sont organisés par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) et le Comité du pays organisateur (CNJF), sous l’égide de l’OIF.

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS

Inscriptions aux compétitions sportives

Étapes passées :

Le tirage au sort des compétitions de football et basket-ball a été effectué le 29 octobre 2022 à Kinshasa

à Kinshasa Réunion d’information aux délégations : le 6 février 2023

Ouverture de la plateforme aux délégations pour les inscriptions quantitatives : le 10 février 2023

Date limite pour les inscriptions quantitatives / Début des inscriptions nominatives (liste longue) : le 28 février 2023

Date limite pour les inscriptions de la liste longue : le 28 avril 2023

Étapes en cours :

Date limite pour les inscriptions nominatives définitives (liste courte) : le 28 juin 2023

Emission des listes définitives pour chaque discipline par les délégations, c’est-à-dire des sportifs qui participeront aux Jeux de la Francophonie et seront accrédités.

Date limite de réalisation des minimas (athlétisme et athlétisme handisport) : le 30 juin 2023

Inscriptions aux concours culturels

Étapes passées :

Présélections nationales : Les Ministères ont lancé des appels à candidatures pour les disciplines culturelles auxquelles les États et/ou gouvernements se sont préinscrits. ♦♦ avril 2022

Transmission des candidatures : Les Responsables de dossier national ont inscrit sur la plateforme du CIJF, la liste des 3 candidatures retenues par discipline. ♦♦ le 31 octobre 2022

Sélection finale des artistes par les jurys internationaux pour classer les présélections nationales ♦♦ du 8 au 21 Janvier 2023

Publication officielle de la liste des artistes séléctionés. ♦♦ le 2 février 2023

Littérature

Au plus tard le 28 avril 2023 : les États et gouvernements envoient par courriel à la Direction du CIJF (cijf@francophonie.org) l’œuvre littéraire inédite de leur candidat Formats acceptés : pdf, doc, docx Taille : dactylographiée sur 7 à 8 pages au format 21 x 29,7 cm (A4) | 15 000 signes (espaces compris) maximum Poids : 2 Mo maximum

: les États et gouvernements envoient par courriel à la Direction du CIJF (cijf@francophonie.org) l’œuvre littéraire inédite de leur candidat

Le 28 mai 2023 : Réception des œuvres pour les concours de Peinture, Sculpture/Installation, Photographie, Marionnettes géantes par l’État hôte, à Kinshasa

Peinture L’œuvre doit être prête à être accrochée sur cimaises. Au verso, doivent figurer : nom, prénom (ou pseudonyme) de l’artiste et le titre de l’œuvre, avec indication du montage. Format maximum de l’œuvre : 2 x 2 m déployée. Poids maximum : 25 kg.

Sculpture / Installation L’œuvre doit être accompagnée d’une fiche technique précisant nom, prénom (ou pseudonyme), titre de l’œuvre et indication de montage. Volume maximum : l’œuvre doit être contenue dans un caisson de 3 m3 . Poids maximum : l’œuvre ne doit pas dépasser 250 kg.

Photographie Les œuvres doivent être montées collées sur supports rigides, prêtes à être accrochées. Le format total de chaque œuvre montée ne doit pas excéder 1 x 1 m. Elles doivent parvenir physiquement au CNJF et numériquement au CIJF.

Marionnettes géantes L’œuvre (démontée) doit parvenir accompagnée d’une fiche technique précisant nom, prénom (ou pseudonyme), titre de l’œuvre, indication de montage et description de la prestation. Volume maximum : l’œuvre doit être contenue dans un caisson de 5 m3 .



Étapes en cours :

Le 28 juin 2023 : Finalisation des inscriptions nominatives des artistes sélectionnés

PROGRAMME DES COMPÉTITIONS SPORTIVES ET CONCOURS CULTURELS DES IXES JEUX DE LA FRANCOPHONIE RD CONGO KINSHASA 2023

Festifs et accessibles à la population, les Jeux de la Francophonie sont d’un format unique alliant concours culturels et épreuves sportives de haut niveau.

Au programme durant 10 jours :

11 concours culturels

9 compétitions sportives

1 discipline en animation périphérique (Nzango)

des cérémonies officielles (ouverture, clôture et gala des lauréats) et festives retransmises en direct sur des chaînes internationales

de multiples animations périphériques

Concours culturels Compétitions sportives Arts de la rue : hip-hop (danse), marionnettes géantes et jonglerie avec ballon (freestyle ball) (h/f) (18-35 ans) Arts visuels : peinture, photographie et sculpture/installation (h/f) (18-35 ans)Chanson (h/f) (18-35 ans) Contes et conteurs (h/f) (18-35 ans)Danse de création (h/f) (18-35 ans) Littérature (nouvelle) (h/f) (18-35 ans) Création numérique (h/f) (18-35 ans) Athlétisme (h/f) (18-35 ans) Basket-ball féminin (f) (18-25 ans) Football masculin (h) (moins de 20 ans) Handisport (athlétisme) (h/f) (18-35 ans) Judo (h/f) (18-25 ans)Luttes : lutte africaine et lutte libre (h/f) (18-30 ans) Tennis de table (h/f) (18-21 ans) Cyclisme sur route (h:19-25 ans/f:19-35 ans), Discipline en animation Nzango, discipline en démonstration

ACCRÉDITATION

Les accréditations sont désormais ouvertes aux médias !

Les médias intéressés par la couverture des IXes Jeux de la Francophonie peuvent effectuer leur demande d’accréditation en utilisant la plateforme unique d’accréditation en ligne.

L’enregistrement en ligne et l’accréditation des médias sont obligatoires et strictement réservés aux représentants de la presse.

Lors de la procédure d’enregistrement en ligne, une photo d’identité au format passeport doit être téléchargée.

Elle doit être au format .jpg, .jpeg ou .png, de taille 35mm sur 45 mm et ne doit pas dépasser en termes de résolution 600PP. Elle doit aussi être sur un fond neutre clair et correctement contrastée. La tête doit être nue et l’expression neutre.

Vous trouverez ici le guide d’accréditation.

Date de clôture des accréditations : le 15 juillet 2023

Pour bien préparer votre voyage à Kinshasa, nous vous conseillons de bien vouloir faire votre demande de visa et réserver votre hébergement le plus tôt possible.

Procédure d’obtention de visas

Le CNJF des IXes Jeux vous informe : Les autorités congolaises ont pris des mesures visant à rendre le visa gratuit pour les délégations officielles et autres acteurs bénéficiaires d’une accréditation.Si vous n’êtes pas membre d’une délégation officielle :♦ Les médias venant des pays qui ont des représentations diplomatiques de la RDCLa demande doit être faite auprès de l’Ambassade de la République Démocratique du Congo dans son pays.♦ Les médias venant des pays qui n’ont pas de représentations diplomatiques de la RDCFaire une demande en ligne pour un e-Visa ici. Plus d’informations :kinshasa2023.org/visas-et-voyage/Guide médias à téléchargerContact : info.delegations@kinshasa2023.org243 815 102 819

L’accueil des journalistes à Kinshasa est organisé par le pays hôte au Centre international des Médias situé eu Palais du Peuple.

LES ARTISTES SÉLECTIONNÉS

Bénin

Chanson : Dedji I. Inès Contes et conteurs : Zinsou Adekambi Carlos Danse de création : Cie Siwa Carmelita Jonglerie : All Circus (groupe) Littérature : Sèwanou Théophile Vodounon Peinture : Aglingo Mahougnon Ninon Photographie : Eliane Mahoutin Ablawa Sculpture : Anthelme Lokossou

Burkina Faso

Chanson : Pare Flora (Groupe) Contes et conteurs : Moumoula Hanna Samira Création numerique : VieAir 2.26 Danse de création : Cie Fientan Jonglerie : Etalon team (groupe) Littérature : Mariam Sere Peinture : Dramane Traore Photographie : Ousmane Belem Sculpture : Moussa Sawadogo

Burundi

Chanson : Mamao Band (Groupe) Contes et conteurs : Gretta Karly Ineza Danse de création : Group Inyambo Zanyamate Littérature : Gioia Frolli Peinture : Audrick Maniramboma Photographie : Irutingabo Guy Ronnel Sculpture : Venuste Hakizimana

Cameroun

Chanson : Nda Chi Contes et conteurs : Angoung Zé Création numerique : Safira 3D Danse de création : Cie Mawanda Hip-hop : Sn9per Cr3w Jonglerie : Cam freestyle ball (groupe) Littérature : Irène Fernande Ekouta Peinture : Madeleine Wilfried Mbida Sculpture : Ndogmo Marie Francine

Canada

Chanson : Mia Kelly Contes et conteurs : Guyaume Bouliane Danse de création : AMS (Andy Michel Shadari) Hip-hop : Break City All-Stars Jonglerie : Freestyle soccer (groupe) Peinture : Caroline Douville

Canada Nouveau Brunswick

Littérature : Pierre André Doucet Peinture : Guillaume Desrosiers Lepine

Centrafrique

Chanson : Beach Man Contes et conteurs : Jospin Guitingombe Danse de création : Cie Virus d’Ambition Hip-hop : Makako Style Littérature : Davy Nzossaya Peinture : Kouka Binguimale Bienvenu Serge Sculpture : Wilikoe Mariën Baudoin

Chypre

Danse de création : Viky Kala

Congo

Peinture : Jacques Quentien Mayala Photographie : Ralff Lhyliann

Congo RD

Chanson : Nisi Mbuta Contes et conteurs : Dan Bosembo Création numerique : Paul MALABA Danse de création : Cie Les Algues Hip-hop : Team Léopard Jonglerie : FECOFREE (fédération congolaise de freestyle football) Littérature : Jocelyn Danga Motty Marionnettes : Les Marionnettes du Congo Peinture : Mbela Mambweni Glodi Photographie : Jasmin Primo Mauridi Sculpture : Cedrick Sungo

Côte d’Ivoire

Chanson : Lerie Sankofa Contes et conteurs : Martial Braffou Hip-hop : Real’s boy Jonglerie : Côte d’ivoire freestyle team (groupe) Littérature : Grace Minlibe Peinture : Kouame Kouasi Ange Wilfred Sculpture : Kafana Soro

Djibouti

Création numérique : ADAWE Ali Tiksi et BARKAD Ismail Abedid Littérature (nouvelle) : Beydan Niman Abdillahi

Fédération Wallonie-Bruxelles

Chanson : Estelle Baldé Danse de création : Kifesh Company Hip-hop : Ruthless Littérature : Cécile Emmanuelle Hupin Peinture : Stassen Camille Frédérique.A

France

Chanson : Gabriel Tisseyre Contes et conteurs : Noëlla Tanasi Création numerique : Ugo Arsac Danse de création : Cie Sara Ducat Littérature : Maud Ruget Peinture : Eli Desnot Marsan Photographie : Adrien Tache Sculpture : Aurélia Martin

Gabon

Chanson : Khery Seshet3w (Groupe) Contes et conteurs : Adjayeno Senah Christopher Création numerique : Bj Vision Hip-hop : Exmos Crew Littérature : Rosalie Nadia Soleil Nganang Peinture : Lionel Bernard M Moubissangoye Milingou Photographie : Cynthia Marilyn Abessolo Mezui Sculpture : Saïd B Ondo

Haïti

Chanson : Garendy Charite Danse de création : Cie Akya Dance Hip-hop : Break Manyak Littérature : Carl Henry Pierre

Liban

Chanson : Serge Nader Peinture : Wassim Daham Kammouh

Madagascar

Chanson : Ndaty Lahy (Groupe) Contes et conteurs : Miangaly Hip-hop : Moustik Crew Jonglerie : Pi freestyle (groupe) Littérature : Narda Natioranomena Peinture : Richianny Raherinjatovo Photographie : Toky Dimbimalala Sculpture : Andriantseheno Fitiavana Ratovo

Maroc

Chanson : Dania Contes et conteurs : Abire Abbou Création numerique : Mostapha Sghir Jonglerie : Stylers Crew (groupe) Littérature : Mariyem Kokaina Peinture : Ismael Azhendouz Photographie : Hamama Oussama

Maurice

Chanson : Nula Groove (Groupe) Contes et conteurs : Agathe Cledio Danse de création : Cie Racine Hip-hop : Spéville Darino Peinture : Urmila Devi Narsiah Photographie : Mary Dale Melissa Sculpture : Jean Cédric Jaikel Galante

Niger

Chanson : Kitary Contes et conteurs : Mamane iro Salifou Danse de création : Cie ADC Hip-hop : Dream Team Jonglerie : Moussa Micko (solo) Littérature : Nourratou Oumarou Hega Marionnettes : Collectif Sannu-Sannu Peinture : Ahmed Hamed Guissa Photographie : Abdoullahi Ousmane Ango Sculpture : Adamou Hamidou Tchiombiano Doudou

Roumanie

Contes et conteurs : Serban Ionna-Alina Hip-hop : All In One Crew Littérature : Felicia Cucuta Peinture : Ancuta-Mihaela Muresan Photographie : Laura Denise Lobon Sculpture : Mihai Toth

Sainte Lucie

Danse de création : Endedance

Sénégal

Chanson : Diyane Adams (Groupe) Contes et conteurs : Mina Khoussa Création numerique : La Renaissance Danse de création : Cie Kaddu Hip-hop : Power Crew Bboying Littérature : Mamour Sarr Peinture : Fally Sene Sow Photographie : El Hadji Samba

Seychelles

Danse de création : Groupe Guirland Peinture : Ryan Chetty

Suisse

Littérature : Valentin Decoppet

Tchad

Hip-hop : Toumaï Dance Jonglerie : NDA SENA

Togo

Chanson : Akadi Contes et conteurs : Atsou Jean Adzigbli Création numerique : Christian Tchamdao Hip-hop : New Star Dance Company Littérature : Kodjo Noumeleo Agbemele Marionnettes : KAdam-KAdam Peinture : Mawuko Abosseh Photographie : Tessilim Adjayi Sculpture : Kwami Dodji Agbetoglo

Vietnam

Danse de création : Au fond des yeux Jonglerie : Collège du cirque du Vietnam

