Tournée latino-américaine: Sergueï Lavrov en visite au Brésil, Venezuela, Cuba et Nicaragua

Le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, est arrivé dans la capitale brésilienne lundi, pour discuter notamment de la guerre en Ukraine et du commerce bilatéral. La visite de Lavrov au Brésil fait partie d’une tournée en Amérique latine qui doit conduire le diplomate à Cuba, au Venezuela et au Nicaragua.

Depuis ce lundi 17 avril 2023, le ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov, est arrivé dans la capitale brésilienne alors que le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, préconise une approche diplomatique pour la paix en Ukraine qui a irrité Kiev et l’Occident. La rencontre entre M. Lavrov et son homologue brésilien Mauro Vieira a été fixée en mars, lorsqu’ils ont tenu une réunion bilatérale lors du sommet du Groupe des 20 principales économies à New Dehli. Ils se sont rencontrés lundi matin et, selon le site web du ministère des affaires étrangères, tous deux rencontreront Lula dans l’après-midi.

M. Lula a refusé de fournir des armes à l’Ukraine et a proposé qu’un club de nations comprenant le Brésil et la Chine joue un rôle de médiateur pour la paix. Dimanche, il a déclaré aux journalistes à Abou Dhabi que deux nations – la Russie et l’Ukraine – avaient décidé d’entrer en guerre. Un jour plus tôt, à Pékin, il a déclaré que les États-Unis devaient cesser de « stimuler » la poursuite des combats et commencer à discuter de la paix. Au début du mois, il a suggéré que l’Ukraine pourrait céder la Crimée pour mettre fin à la guerre, ce que le porte-parole du ministère ukrainien des affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a rejeté.

Selon M.Lavrov lui-même, les autorités russes se prononcent invariablement « pour le renforcement de la coopération entre la Russie et l’Amérique latine sur la base du soutien mutuel, de la solidarité et de la prise en compte des intérêts de chacun ». Il a souligné que Moscou était prêt à étendre les contacts de toute sorte au niveau des chefs d’État et de gouvernement, des Parlements, des services diplomatiques et d’autres ministères et agences. La Russie est le principal fournisseur d’engrais du secteur agricole brésilien, dont la principale destination d’exportation est la Chine.

Pour la suite de cette tournée latino-américaine, le ministre russe des Affaires étrangères, devra se rendre également au Cuba, au Venezuela et au Nicaragua. Une visite étalée du 17 au 21 avril pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, commercial, éducatif et humanitaire.