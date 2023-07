Tour de France femmes: une coureuse évacuée à l’hôpital après une chute inquiétante

Lors de la deuxième étape du Tour de France femmes, la talentueuse cycliste néerlandaise Eva van Agt (Jumbo-Visma) a malheureusement chuté lourdement en dévalant la descente. Ce tragique incident a eu lieu ce lundi et a nécessité son transport immédiat à l’hôpital.

Ce lundi, le peloton du Tour de France femmes a dû affronter une deuxième étape des plus périlleuses, reliant Clermont-Ferrand à Mauriac. Malheureusement, la course a été marquée par une chaussée détrempée, rendant les descentes particulièrement dangereuses pour les cyclistes. Plusieurs incidents malheureux sont donc survenus, dont de nombreuses chutes qui ont semé le chaos dans le peloton.

Parmi les victimes de ces circonstances défavorables, la cycliste néerlandaise Eva van Agt a subi une chute dramatique à seulement 6 kilomètres de l’arrivée, alors qu’elle se trouvait à l’avant du groupe, dans une descente ardue. En tentant de maîtriser sa vitesse, la jeune femme de 26 ans a violemment percuté une barrière de sécurité, la laissant étendue au sol.

Rapidement, l’équipe médicale est intervenue pour porter secours à la coureuse blessée. Malheureusement, les blessures ont été trop graves pour lui permettre de continuer la course, et Eva van Agt a dû prendre la difficile décision d’abandonner. Les informations du média néerlandais NOS indiquent que la cycliste a brièvement perdu connaissance sur les lieux de l’accident, suscitant une vive inquiétude parmi les spectateurs et les participants. Cependant, elle a retrouvé ses esprits avant d’être transportée à l’hôpital, où elle reçoit désormais les soins nécessaires.

L’équipe de la Néerlandaise, Jumbo-Visma, a confirmé l’état de santé de la coureuse, rassurant les fans sur son réveil et son évacuation médicale. « Nous sommes arrivés assez rapidement avec les médecins. Elle se sent mieux et elle est consciente. Nous vérifierons à l’hôpital que tout va bien. Elle est bien sûr en état de choc. C’est un accident grave. Il faut attendre de voir ce que les médecins vont dire », raconte la directrice sportive de la Jumbo-Visma Carmen Small, relayée par TV2.

A noter que c’est l’Allemande Liane Lippera qui a remporté la victoire de l’étape, devançant de justesse la détentrice du maillot jaune, Lotte Kopecky. Pour rappel, le Tour de France féminin en est à sa deuxième édition cette année. Elle a lieu du 23 juillet 2023 au 30 juillet 2023. Elle fait partie du calendrier UCI World Tour.

