Tour Cycliste du Bénin: la 18e édition officiellement lancée ce jeudi

Lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi à l’hôtel Novotel à Cotonou, la Fédération béninoise de Cyclisme, accompagné de ses sponsors dont Moov Africa Bénin, a officiellement annoncé la 18e édition du Tour Cycliste International du Bénin. La première étape de la course est prévue pour le 2 mai prochain et reliera Parakou à Djougou.

Désormais incontournable sur la scène du cyclisme africain, et reconnu partout dans le monde, le Tour Cycliste International du Bénin va connaître sa 18e édition cette année 2023. A quelques jours du début de l’événement, la Fédération béninoise a livré les différents contours de la compétition ce jeudi 27 avril, lors d’une conférence de presse tenue à Novotel, accompagné de son sponsor Moov Africa. Le président de la FBC Romuald Hazoumé, qui a rassuré quant au dispositif sécuritaire, a donné les détails de cette édition qui débutera le 2 mai et prendra fin le 7 du même mois.

Ainsi, ce 18e tour du Bénin va réunir 75 coureurs issus de 15 équipes, venant de 14 pays, du moins initialement. Car annoncé sur le parcours, l’Afrique du Sud a désisté au dernier moment. En plus du Bénin, donc, les coureurs viennent de l’Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, des Iles Maurice, de la Mauritanie, du Nigéria, du Togo et du Maroc, en ce qui concerne les pays africains. Plusieurs pays occidentaux, essentiellement en Europe et en Asie, ont également montré leur intérêt pour le Tour. Ils sont au nombre de 27 comme l’a expliqué Hazoumé, mais la FBC en a retenu finalement trois, notamment la France, Guam et les Pays-Bas.

Moov Africa Bénin veut « promouvoir l’image et la visibilité du Bénin » à travers ce tour

La course va débuter le 02 mai prochain, avec la première étape qui va relier Parakou à Djougou. Cette étape, longue de 132, 53 km, ne sera pas très rapide, à cause des nombreux dos d’âne présents sur le parcours, a expliqué le président de la Fédération. Elle est par ailleurs parrainée par Moov Africa Bénin, qui va également décerner le maillot du 1er des Africains, récompensant le meilleur coureur du continent sur ce tour.

“Pour Moov, ce sera toujours un immense honneur et un grand privilège de s’associer à cet événement de grandeur à savoir le Tour du Bénin. Cela constitue une occasion de promouvoir l’image et la visibilité du Bénin. Moov Africa met un point particulier a toutes actions qui valorisent notre pays et ses populations. A l’occasion de cette 18e édition, Moov va s’exprimer efficacement pour le plaisir de nos clients en particulier et de toutes les populations que le tour visitera. Nous tenons à rappeler que Moov Africa est le premier réseau au Bénin qui a la couverture totale en 4G et 4G+”, a déclaré le représentant de Moov Africa Bénin présent à cette conférence de presse.

Il a également annoncé des dons aux populations de certaines villes où passeront le tour, à travers la fondation du réseau, notamment Parakou, Djougou, Savè, Bohicon et Porto Novo. Il a aussi annoncé des concerts dans certaines villes tout au long de la course. Pour finir, le représentant de Moov Africa Bénin a décerné un trophée au président de la Fédération de Cyclisme du Bénin, Romuald Hazoumè, en considération des efforts déployés par ce dernier et son équipe.

Toutes les étapes de la 18e édition du Tour du Bénin

Mardi 02 mai: Parakou-Djougou (132, 53 km)

Mercredi 03 mai: Parakou-Savè (156, 42km)

Jeudi 04 mai: Abomey-Comé (140, 52 km)

Vendredi 05 mai: Kétou-Porto Novo (109, 45 km)

Samedi 06 mai: Sèhouè-Cotonou (135 km)

Dimanche 07 mai: Grand Prix de Cotonou (104, 4 km 12 tours d’un trajet déjà défini)

