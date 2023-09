Touadéra: la crise des migrants en Europe est le résultat des « pillages » en Afrique

- Publicité-

Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies que la crise des migrants en Europe était le résultat des « pillages » des ressources naturelles en Afrique et de l' »impérialisme occidental », soulignant les conséquences dévastatrices de ces actions sur le continent africain.

Lors de son discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a souligné les liens entre les mouvements massifs de migrants africains vers l’Europe et l’histoire de l’Afrique marquée par l’esclavage, la colonisation, l’impérialisme occidental, le terrorisme et les conflits armés internes.

Touadéra a exprimé sa consternation concernant l’afflux de milliers de migrants africains sur l’île de Lampedusa en Italie, décrivant la situation comme une « escalade de la crise des migrants ». Il a insisté sur le fait que ces migrations désespérées étaient en grande partie dues à la pauvreté résultant de la spoliation des ressources naturelles des pays africains.

Le président centrafricain a pointé du doigt l’implication des grandes puissances mondiales dans ces problèmes, évoquant des « visées hégémoniques » et des « tensions géopolitiques » comme des facteurs contribuant aux souffrances du continent africain.

« Une guerre sans merci » contre les passeurs

La semaine précédente, des milliers de migrants, principalement d’origine africaine, avaient atteint l’île italienne de Lampedusa, située à proximité des côtes nord-africaines. En réaction, la Présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a appelé les Nations Unies à lancer « une guerre sans merci » contre les passeurs, soulignant la détermination de l’Italie à combattre les « marchands d’esclaves du troisième millénaire ».

Giorgia Meloni a également mis en cause les « mafias » et a affirmé que l’Italie s’engageait à lutter contre les causes profondes de la crise migratoire en aidant les pays africains à se développer économiquement.