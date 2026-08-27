Tottenham officialise le prêt d’Omar Marmoush avec obligation d’achat

Tottenham Hotspur a officialisé jeudi 27 août le prêt pour une saison de l’attaquant égyptien Omar Marmoush, arrivé de Manchester City, avec obligation de rendre le transfert définitif à l’issue de l’exercice.

Le club londonien présente Marmoush comme un international égyptien de 27 ans. Son arrivée intervient alors que Tottenham cherche à renforcer son secteur offensif avant la suite de la saison.

Le montage financier n’a pas été détaillé par les deux clubs. Reuters et Sky Sports rapportent toutefois que l’obligation d’achat porte sur 50 millions de livres garanties, auxquelles pourraient s’ajouter 10 millions de livres de bonus.

Manchester City a confirmé de son côté le départ temporaire du joueur, recruté en janvier 2025. Le club n’a pas communiqué d’évaluation officielle du transfert définitif prévu l’été suivant.

Manchester City affirme qu’Omar Marmoush a disputé 62 matches et inscrit 16 buts sous ses couleurs depuis son arrivée, un bilan qui accompagne son passage vers un nouveau rôle à Tottenham.