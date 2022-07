Tottenham: mauvaise nouvelle pour Antonio Conte

Nouvelle recrue de Tottenham, Richarlison a été suspendu pour la première journée de Premier League. L’ancien attaquant d’Everton avait jeté un fumigène en guise de célébration le 1er mai dernier, lors d’un match contre Chelsea.

Pour renforcer son attaque, Tottenham s’est offert l’international Brésilien Richarlison cet été pour la somme de 70 millions. Une excellente recrue pour Antonio Conte, le coach des Spurs, qui devra toutefois se passer de son nouvel élément lors de la Première Journée de Premier League. En effet, l’ancien attaquant d’Everton a été suspendu un match par la Fédération anglaise, après avoir jeté des fumigènes la saison dernière, pour célébrer un but marqué contre Chelsea alors qu’il évoluait encore sous les couleurs des Toffees.

« Une commission de régulation indépendante a suspendu Richarlison de Andrade pour un match et lui a infligé une amende de 25 000£ à la suite d’une infraction à la règle E3 de la FA qui a eu lieu lors d’un match de Premier League le dimanche 1er mai 2022. L’attaquant du Tottenham Hotspur FC a admis que sa conduite alors qu’il jouait pour l’Everton FC à la 46e minute de ce match contre le Chelsea FC était inappropriée, et sa sanction a été imposée lors d’une audience ultérieure« , écrit la FA dans un communiqué relayé par Tottenham.

Pour pouvoir compter sur sa nouvelle recrue, Antonio Conte devra donc attendre le 14 août et un derby contre Chelsea à Stamford Bridge. Auteur de 10 buts la saison passée en championnat, l’international Brésilien a aidé Everton à se sauver in extremis (16e). Il devra désormais aider Tottenham à passer un cap notamment en Ligue des Champions, en s’intégrant dans une attaque menée par les irrésistibles Harry Kane et Heung Min Son.