Tomer Sisley promet chaque soir à Sandra de ne pas se coucher fâchés

Tomer Sisley , 51 ans, revient sur le devant de la scène cet été avec la mini-série GIGN réalisée par Julien Leclercq, annoncée pour une disponibilité sur Netflix le 22 juillet . Invité de « Télématin » le 12 juillet, l’acteur a détaillé son immersion auprès des unités d’intervention qui ont conseillé la production, tout en évoquant un principe simple de sa vie privée : lui et sa compagne Sandra refusent de se coucher fâchés.

Actif au cinéma depuis son rôle-titre dans Largo Winch (depuis 2008) et visible sur le petit écran en tant que protagoniste de Balthazar depuis 2018, Tomer Sisley est également apparu dans plusieurs productions aux États-Unis. La nouvelle série GIGN le met en scène dans le rôle de Sylvain Caron, chef de section au sein d’un groupe d’intervention, position qui l’a conduit à suivre des entraînements et des immersions avec des spécialistes pour assurer la vraisemblance de son interprétation.

Durant son passage à l’antenne de France 2, l’acteur a précisé que le GIGN avait « beaucoup aidé pour la véracité » de la série. Il a ainsi raconté avoir passé « quelques journées avec eux en immersion », vécu des conditions éprouvantes — notamment l’inhalation de gaz lacrymogène — et participé à des exercices comme la traversée d’un petit lac gelé ou des techniques pour se dissimuler sous l’eau, expériences mises en avant pour souligner le réalisme des scènes d’intervention.

Tomer Sisley et Sandra : l’amour avec un grand A

La vie privée de l’acteur a également été abordée lors de l’émission. Tomer Sisley partage sa vie avec Sandra, rencontrée à la fin des années 1990 en boîte de nuit. Leur histoire conjugue ruptures et retrouvailles : après une demande en mariage précoce de la part de l’acteur, la jeune femme a refusé en expliquant, dans le podcast Les Éclaireuses en mars 2022, « j’ai un peu flippé, c’était peut-être un peu tôt, je n’étais pas prête ».

Chacun a poursuivi sa vie et fondé une famille, puis le destin les a réunis de nouveau. Le couple est apparu à nouveau ensemble en octobre 2026, selon les éléments rapportés, et vit désormais une relation consolidée par des règles de fonctionnement quotidiennes destinées à préserver leur sérénité. Sandra est présentée comme la directrice d’une agence de conseil, précision apportée lors de ses interventions publiques.

Sur la gestion des disputes, Tomer Sisley a insisté sur une règle partagée : « Nous, on a une règle, c’est qu’on ne va pas se coucher fâchés ». Il a ajouté que, si les tensions surviennent « très, très rarement », il préfère se réveiller du bon pied, « la meilleure manière, c’est avec un baiser de ma femme », rappelant ainsi l’attention portée à leur quotidien de couple.