Togo: New World TV obtient les droits de diffusion de la Bundesliga

Le Groupe New World TV a récemment acquis les droits de diffusion de la Bundesliga et de la Bundesliga 2 en français et dans les langues locales pour 22 pays d’Afrique subsaharienne francophone. L’accord a été conclu le mardi dernier à Francfort, en Allemagne, et entrera en vigueur à partir de la saison 2023-2024.

Dans le cadre de cet accord, New World TV détient les droits non exclusifs de diffusion payante de la Bundesliga et de la Bundesliga 2. Le groupe togolais a également acquis les droits de diffusion de la Supercoupe d’Allemagne, qui a lieu au début de chaque saison entre le vainqueur de la ligue et celui de la coupe, ainsi que les matches de barrage de la Bundesliga qui ont lieu à la fin de chaque saison.

Sur le marché national du Togo, New World TV a également acquis les droits de diffusion gratuite de la Bundesliga, s’engageant à diffuser un match par journée de championnat sur sa chaîne sportive locale. Cela permettra aux fans de football de tout le pays de regarder le meilleur du football allemand. « Nous sommes ravis de nous associer à notre nouveau et ambitieux partenaire New World TV, dans le cadre de notre approche localisée à multiples facettes. En plus de diffuser dans plusieurs langues africaines locales, New World TV offre une nouvelle perspective et élargit notre offre aux fans d’Afrique subsaharienne francophone », a déclaré Peer Naubert, directeur marketing de Bundesliga International.

New World TV travaillera avec la ligue et ses partenaires pour développer et mettre en œuvre une stratégie de contenus localisés. Les émissions seront diffusées dans des langues locales telles que le lingala, le wolof, le bambara, le dioula et l’éwé, permettant ainsi un engagement plus fort avec les fans de football à travers l’Afrique subsaharienne francophone.

Nimonka Kolani, Directeur général de New World TV, a exprimé son enthousiasme pour l’acquisition des droits du championnat allemand, affirmant que le groupe diffusera désormais l’un des championnats de football les plus prestigieux au monde. Il a déclaré que ce nouveau partenariat renforce la position de New World TV en tant que l’une des principales chaînes sportives du continent couvrant les plus grandes compétitions internationales de football.

Enfin, New World TV est un groupe de télévision panafricain basé à Lomé, au Togo, qui offre aux téléspectateurs de toute l’Afrique francophone le meilleur contenu sportif. En plus de la Bundesliga 1 et 2, le groupe détient les droits de diffusion des compétitions par équipes nationales de l’UEFA jusqu’en 2028, des compétitions FIFA 2022 et 2023 et de la FA Cup anglaise.

