Togo: le programme des obsèques de Dédé Rose Gameli Creppy, la doyenne des «Nana Benz»

Le Togo se prépare à rendre un dernier hommage à Dédé Rose Gameli Creppy, figure emblématique du pays et doyenne respectée de la communauté des «Nana Benz». Décédée le 5 juin 2023 à l’âge vénérable de 89 ans, les cérémonies funéraires débutent ce mardi 11 juillet 2023.

Les cérémonies funéraires débutent ce mardi à Lomé, la capitale togolaise, par une veillée qui se déroulera à la paroisse Saint-Antoine de Hanoukope. C’est là que parents, amis et admirateurs pourront se recueillir et rendre un dernier hommage à cette grande dame, dont la personnalité marquante a profondément influencé le royaume Lolan et la société togolaise dans son ensemble.

Vendredi, les funérailles se poursuivront dans la ville natale de Dédé Rose Gameli Creppy, Aného, autrefois la première capitale du Togo. C’est avec respect et solennité qu’elle sera inhumée dans la maison familiale à Magnan, située sur la route Lomé-Cotonou. Les artisans locaux s’activent actuellement pour embellir les lieux, apportant les touches finales qui reflèteront l’importance de cette figure historique.

Au palais royal Lolan, c’est une effervescence toute particulière. La princesse Kayi Lawson, membre du conseil de régence, s’attèle personnellement à organiser une cérémonie funèbre digne du rang et de l’impact de Rose Creppy. « C’est une dame qui avait une très forte personnalité et qui a marqué le royaume Lolan à travers toutes ses actions », déclare-t-elle avec émotion.

Pour rappel, Naa Creppy, comme elle était appelée au palais royal Lolan, a conservé jusqu’à sa mort son poste de ministre traditionnelle de l’Intérieur et de la Défense. En tant que seule femme du mini-gouvernement qui entourait les rois depuis 2003, elle jouissait d’un immense respect pour son engagement sans faille.

