Togo : le président Faure Gnassingbe en visite officielle en Ouganda

Le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, a entamé ce vendredi, une visite officielle à Kampala, en Ouganda, à l’invitation de son homologue Yoweri Museveni. Les discussions entre les deux dirigeants porteront sur le renforcement de la coopération bilatérale, ainsi que sur des questions liées à l’actualité continentale et internationale.

La visite officielle du président togolais en Ouganda est un signe positif pour l’Afrique, qui a besoin de coopération et de solidarité pour surmonter les défis communs. Les échanges entre le président togolais et son hôte ougandais se concentreront sur plusieurs secteurs clés tels que l’économie, les affaires, la planification, les transports, l’agriculture et le tourisme. Les deux dirigeants discuteront également de partages d’expérience dans ces domaines.

La visite intervient dans le cadre du partenariat entre les deux pays et témoigne de la volonté commune de renforcer les liens économiques et politiques entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est.

Le président Faure Essozimna Gnassingbé avait accueilli son homologue ougandais en janvier 2020 lors du Sommet international sur le trafic de faux médicaments organisé au Togo. Les deux dirigeants avaient également participé à un mini-sommet sur la paix et la stabilité à Oyo, en République du Congo, il y a un an.