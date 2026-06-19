Togo : Ekoué Djro Glokpor nommé directeur national de la BCEAO

Ekoué Djro Glokpor a officiellement pris la tête de la Direction nationale de la BCEAO pour le Togo, lors de la deuxième session ordinaire du Conseil national du crédit tenue le 18 juin 2026 à Lomé. Une installation intervenue dans un contexte marqué par des signaux contrastés du secteur financier, entre progression de la digitalisation bancaire, recul des concours aux entreprises et forte concentration du crédit au profit des grandes sociétés.

Ekoué Djro Glokpor a été officiellement installé à la tête de la Direction nationale de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour le Togo, lors de la deuxième session ordinaire du Conseil national du crédit (CNC) tenue à Lomé le 18 juin 2026, selon le compte rendu publié par le ministère togolais des Finances et du Budget.

Le nouveau directeur national succède à Akuwa Dogbe Azoma. Il revient au Togo après plusieurs années passées au siège de la BCEAO à Dakar, où il a occupé successivement les postes de directeur de la Comptabilité, de directeur général de l’Organisation et des Systèmes d’information, puis de conseiller du Gouverneur. Sa nomination a été saluée par le ministre de l’Économie et de la veille stratégique, Badanam Patoki, qui a présidé la session en remplacement du ministre des Finances, Essowè Georges Barcola, empêché.

« C’est un honneur pour moi d’accepter cette responsabilité qui m’a été confiée. Je mesure entièrement et pleinement le travail qui m’incombe », a déclaré Glokpor devant les membres du Conseil.

Des déséquilibres persistants dans l’allocation du crédit

La session a également été l’occasion d’examiner la situation économique et monétaire arrêtée à fin mars 2026, faisant apparaître des données contrastées. Le taux d’utilisation des services bancaires numériques a atteint 32,2 %, le taux d’intérêt moyen a reculé à 7,5 % et l’épargne auprès des banques et des institutions de microfinance a progressé. Dans le même temps, les concours bancaires aux entreprises ont reculé de 15 %, les établissements de crédit ayant privilégié les marchés financiers régionaux, tandis que la microfinance accroissait ses encours de 30 %.

La répartition sectorielle du crédit bancaire reste concentrée : 70 % des nouveaux financements sont accordés à un nombre restreint de grandes entreprises. L’agriculture ne capte que 1,5 % des concours bancaires et l’habitat 1,1 %, a souligné le ministre Patoki, qui a appelé les établissements de crédit à mobiliser les mécanismes de partage de risques disponibles, notamment le Mécanisme incitatif de financement agricole (MIFA), le Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE) et le Fonds de solidarité africain (FSA).

Le taux brut de dégradation du portefeuille bancaire s’est établi à 13,4 %, soit un niveau sensiblement supérieur au seuil de 5 % fixé comme objectif à l’horizon 2027. Le CNC a exhorté les banques concernées à renforcer leurs stratégies de recouvrement.

Accélération de la digitalisation des paiements

La session a également adopté un plan d’action pour accélérer la digitalisation des paiements sur l’ensemble du territoire togolais. Le ministère des Finances n’a pas précisé le calendrier de mise en oeuvre ni les ressources allouées à ce plan.

Le nouveau directeur national de la BCEAO sera l’interlocuteur principal de l’institution auprès des autorités publiques togolaises, du ministère de l’Économie et des Finances, ainsi que des directions générales des banques commerciales implantées dans le pays. La zone UEMOA, à laquelle appartient le Togo, partage une monnaie commune, le franc CFA, émis par la BCEAO dont le siège est à Dakar.