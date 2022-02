Togo-Bénin: le maire Luc Atrokpo à Lomé pour une coopération décentralisée

Le Togo et le Bénin ont entamé des discussions centrées sur la décentralisation et envisagent d’établir une coopération bilatérale dans ce domaine.

Le Bénin et le Togo, deux pays voisins de l’Afrique de l’Ouest, veulent diversifier leur coopération bilatérale. Les deux nations ambitionnent d’explorer ensemble, le domaine de la décentralisation. C’est ce qui justifie la visite du maire de Cotonou, Luc Atrokpo au Togo. « J’ai eu l’honneur et le plaisir d’accueillir ce matin à Atakpamé, Monsieur le maire de Cotonou, président de l’ancBenin, mon collègue et frère, Luc Sètondji Atrokpo et sa délégation », a tweeté la maire de la ville d’Atakpamé, Yawa A. Kouigan.

Diplomatie des villes et coopération inter-institutionnelle :

J’ai eu l’honneur et le plaisir d’accueillir ce matin à #Atakpamé Monsieur le maire de #Cotonou, président de l’@ancbenin,

mon collègue et frère, Luc Sètondji Atrokpo et sa délégation pic.twitter.com/VtYx3MoUEP — Yawa A. Kouigan (@YawaKouigan) February 15, 2022

« Partenaires dans de nombreux domaines, le Togo et le Bénin envisagent désormais de se rapprocher sur celui de la décentralisation. Une délégation de l’Association nationale des communes du voisin de l’Est (ANCB) a rencontré mardi à Atakpamé, son homologue, la Faîtière des Communes du Togo (FCT) », détaille la présidence togolaise.

Un partenariat en vue

D’après Lomé, la rencontre initiée par la partie togolaise visait à échanger sur de bonnes pratiques. La faîtière, installée il y a un peu plus d’un an, veut en effet s’inspirer du modèle de communalisation mis en œuvre avec succès par le Bénin depuis deux décennies. Plusieurs pistes de collaboration sont évoquées, notamment la coopération décentralisée, la fiscalité ou encore l’assainissement. « Un partenariat devrait être formalisé bientôt, lors d’une rencontre à Cotonou« , indique la présidence togolaise.