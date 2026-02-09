Timothée Chalamet surprend Anne‑Claire Coudray au JT de 20h de TF1

Timothée Chalamet , 30 ans, a relancé le débat public en France après une apparition remarquée au journal de 20 heures de TF1 le 8 février 2026, au cours de laquelle il a tenu une phrase crue devenue virale alors qu’il promouvait son nouveau film Marty Supreme, réalisé par Josh Safdie et attendu en salles le 18 février.

Timothée Chalamet, 30 ans, a relancé le débat public en France après une apparition remarquée au journal de 20 heures de TF1 le 8 février 2026, au cours de laquelle il a tenu une phrase crue devenue virale alors qu’il promouvait son nouveau film Marty Supreme, réalisé par Josh Safdie et attendu en salles le 18 février.

L’acteur new-yorkais, dont la filmographie comprend des titres tels que Wonka, Dune, Call Me by Your Name, Un parfait inconnu, Le Roi et Beautiful Boy, était l’invité d’Anne‑Claire Coudray pour un entretien télévisé exceptionnel en France. Sa présence sur le plateau a été signalée comme rare et a coïncidé avec la promotion intensive du long-métrage de Josh Safdie, dans lequel il incarne le personnage de Marty Mauser, décrit comme un jeune homme animé d’une ambition dévorante.

Lors de l’interview, Timothée Chalamet a prononcé la phrase suivante : « Crois en toi, rêve en grand et tu t’en bats les couilles de ce que les gens pensent de toi… ». Cette formule, relayée sur les réseaux sociaux et reprise dans des extraits publiés en ligne, a suscité des réactions contrastées parmi les internautes.

Réactions et diffusion

La diffusion de la séquence a rapidement alimenté les débats sur Twitter et d’autres plateformes. Des publications ont salué le message comme une invitation à l’affirmation personnelle et à l’audace artistique, tandis que d’autres utilisateurs ont critiqué le ton et le choix lexical de l’acteur. Un internaute a écrit : « Sa réplique montre bien son niveau de respect des spectateurs de son cinéma. Heureusement que son fan club est principalement composé de jeunes donzelles hystériques en pâmoison. Dans moins de 10 ans il n’existe plus ! », exprimant une forte désapprobation.

Un autre message interrogatif publié en réaction à l’interview a comparé Chalamet à des figures historiques du cinéma en demandant : « La relève de Dustin Hoffman, Al Pacino, et Robert De Niro ? », soulignant ainsi les opinions divergentes sur la place actuelle et future de l’acteur dans l’histoire du septième art.

La séquence a également été relayée sous forme de court extrait vidéo : le compte Destination Ciné a partagé la citation sur Twitter le 8 février 2026, avec un lien vers la capture du passage diffusé pendant le journal télévisé. Le partage a contribué à la viralité de la remarque et à la multiplication des commentaires publics.

