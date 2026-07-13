Thierry Ardisson condamné à verser 7 000 euros au chirurgien de Johnny

Thierry Ardisson, animateur et producteur emblématique de la télévision française, continue de faire parler de lui un an après son décès survenu le 14 juillet 2025. Son parcours marqué par des émissions cultes telles que « Salut les Terriens ! » , « Tout le monde en parle » ou encore « L’Hôtel du Temps » est remis en lumière à travers une émission hommage réunissant sa veuve, Audrey Crespo-Mara, et son ami de longue date Laurent Baffie. Si cette figure incontournable du paysage audiovisuel français est célébrée pour son style provocateur et ses interviews sans filtre, son histoire est aussi jalonnée de contentieux judiciaires, dont celui impliquant le chirurgien Stéphane Delajoux, médecin de Johnny Hallyday.

En décembre 2009, dans le cadre de son émission « Salut les Terriens ! », Thierry Ardisson reçut une invitée qui accusait le chirurgien Stéphane Delajoux de fautes médicales survenues à la suite d’une intervention chirurgicale. Cette affaire avait déjà fait couler beaucoup d’encre, notamment à cause des complications de santé graves qu’avait subies Johnny Hallyday, opéré d’une hernie discale par le même praticien. Durant l’émission, plusieurs accusations furent portées à l’encontre du chirurgien, dont la contestation du « consentement éclairé », un élément fondamental dans la relation patient-médecin. Des bandeaux incrustés à l’écran relayaient également des témoignages accablants, tels que « Moi aussi, Delajoux m’a ratée » ou encore « Muriel Guerton, victime du chirurgien de Johnny ».

Malgré la précaution affichée par l’animateur, qui assurait ne pas vouloir faire le procès du docteur Delajoux, le tribunal correctionnel de Paris qualifia cette émission de procès médiatique. Aucune décision judiciaire définitive n’ayant encore été rendue concernant les accusations portées contre le chirurgien, les juges estimèrent que cette diffusion portait atteinte à son honneur et à sa réputation.

Une sanction judiciaire confirmée en mai 2013

En mai 2013, la justice condamna officiellement Thierry Ardisson pour diffamation. Le tribunal souligna que les propos tenus au cours de l’émission dépassaient le simple cadre d’une interview ou d’un débat et présentaient un préjudice sérieux à l’encontre du chirurgien. Une phrase prononcée par l’animateur, « Que les stars continuent à aller chez lui, je ne comprends pas », fut particulièrement pointée du doigt, traduisant selon les magistrats une position jugée partiale et préconçue.

Cette condamnation se traduisit par une amende de 1 000 euros avec sursis pour Thierry Ardisson et Rodolphe Belmer, directeur de la publication de Canal+, ainsi que par une obligation de verser 4 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre des frais de justice à Stéphane Delajoux, soit un total de 7 000 euros à payer solidairement. En revanche, le tribunal rejeta la demande du chirurgien réclamant 20 000 euros pour préjudice professionnel et matériel ainsi que 15 000 euros pour dommages et intérêts, estimant ces montants non fondés.

Une carrière marquée par un style assumé et de multiples procédures

La condamnation prononcée contre Thierry Ardisson n’entama pas son style direct et parfois provocateur. Tout au long de son parcours, il se montra prêt à prendre des risques éditoriaux, utilisant un ton libre qui lui valut autant d’admirateurs que de critiques. Ses interviews et son approche sans langue de bois générèrent plusieurs autres litiges judiciaires.

En 2022, il fut notamment condamné à verser 2 000 euros à la personnalité Hapsatou Sy pour procédure abusive suite à une plainte en diffamation. En parallèle, une plainte en diffamation déposée par Ardisson contre Éric Zemmour fut rejetée, le polémiste étant relaxé par la justice. Ces affaires témoignent des tensions récurrentes entre liberté d’expression et responsabilité légale dans le monde des médias.

À travers ces épisodes, la carrière de Thierry Ardisson illustre bien les défis auxquels sont confrontés les animateurs traitant de sujets sensibles à la télévision. Malgré ces controverses, il reste une figure majeure de l’audiovisuel français, dont l’héritage continuera de susciter l’intérêt et la réflexion.