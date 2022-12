Thaïlande: La fille aînée du roi victime d’un grave accident cardiaque

La princesse Bajrakitiyabha de Thaïlande, fille ainée du souverain thaïlandais et très proche du trône a été victime d’un problème cardiaque ce 14 décembre 2022. Selon les médias locaux, la femme de 44 ans a été maintenue en vie artificiellement, en attendant que la cour royale ne prenne une décision.

La fille aînée du roi de Thaïlande a perdu connaissance ce mercredi alors qu’elle entraînait des chiens de l’armée à la course. Transportée par avion dans un hôpital voisin avant l’arrivée de son père, le roi Maha Vajiralongkorn, certaines sources rapportent que la cour royale cache le décès de la princesse pour le moment.

Au milieu de cette rumeur, la cour royale a finalement donné des nouvelles sur l’état de la princesse indiquant qu’elle a reçu une RCR pendant plus d’une heure, et que la « probabilité est très faible qu’elle se rétablisse ». Cependant, « elle pourrait potentiellement être maintenue artificiellement en vie via l’ECMO pendant des semaines, voire des mois, pendant que le régime détermine quoi faire », peut-on lire sur communiqué.

La princesse est la fille de la première épouse du roi, la princesse Soamsawali, et de son enfant aîné. Elle fait partie du cercle le plus intime de son père depuis qu’il a succédé au roi Bhumibol en 2016 et a été nommée officier supérieur de la garde personnelle du roi.

Elle est visiblement la plus indiquée du cercle royal intérieur, avec des diplômes de troisième cycle en droit de deux universités américaines. Le roi Vajiralongkorn n’a pas encore nommé d’héritier au trône, mais la princesse Bajrakitiyabha est largement considérée comme le successeur le plus approprié. Étant l’un des trois enfants du roi qui ont des titres officiels, elle est éligible au trône en vertu d’une loi de succession de 1924.