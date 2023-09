Tête-à-tête entre Xi Jinping et Patrice Talon pour un partenariat stratégique Chine-Bénin

Le président chinois Xi Jinping et son homologue béninois, Patrice Talon, ont annoncé vendredi 1er Septembre, l’établissement d’un partenariat stratégique Chine-Bénin.

Dans l’après-midi de ce 1er septembre, au Grand Hall du Peuple à Pékin, le président chinois Xi Jinping a rencontré le président du Bénin, Patrice Talon, qui effectue depuis le 31 Août, une visite d’État en Chine. Au cours de cette rencontre, les deux dirigeants ont annoncé l’établissement d’un partenariat stratégique entre la Chine et le Bénin.

Xi Jinping a souligné l’importance que la Chine attache au développement des relations avec le Bénin et a exprimé sa volonté de travailler étroitement avec la partie béninoise sur plusieurs fronts. Il a également exprimé son souhait de voir s’approfondir la coopération amicale et mutuellement bénéfique dans divers domaines afin de porter les relations entre les deux pays à un stade plus avancé.

Lors de cette rencontre, quinze accords seront signés, essentiellement pour favoriser le co-investissement, l’implantation d’entreprises industrielles chinoises au Bénin, nous annonce RFI. Des entreprises du textile, des transports en commun, de l’industrie automobile électrique et des appareils électro-ménagers, précise le média.