Terrorisme: un financement de 15 millions de dollars des USA pour renforcer la sécurité au Bénin

Les Etats-Unis ont augmenté le financement pour la coopération avec le Bénin en matière de sécurité, à hauteur de plus de 15 millions de dollars cette année, a annoncé ce mercredi 06 juillet 2022, l’ambassadeur Américain auprès du Bénin, Brian Shukan, à l’occasion du 264eme anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis.

Dans sa lutte contre le terrorisme qui fait déjà des victimes dans la partie nord du pays, le Bénin peut compter sur le soutien des Etats-Unis. C’est en substance, ce qu’on retient du message du diplomate Américain en poste à Cotonou, Brian Shukan.

« Alors que le Bénin s’efforce de repousser ceux qui cherchent à nuire, vous pouvez continuer à compter sur les Etats-Unis comme partenaire dans cette lutte », a rassuré l’ambassadeur Américain. Les Etats-Unis, poursuit Brian Shukan, « sont fiers de soutenir les forces de sécurité du Bénin pour patrouiller efficacement ses frontières et promouvoir une meilleure coopération entre ces forces et vos communautés ».

« A cette fin, nous avons augmenté le financement pour la coopération en matière de sécurité à hauteur de plus de 15 millions de dollars cette année », a-t-il ajouté, précisant que les Etats-Unis sont impatients de renforcer ce partenariat avec les forces de sécurité béninoises alors que le Bénin fait face à de nouveaux défis en matière de sécurité.

Pour Brian Shukan, il est plus que jamais important de ne pas oublier, surtout en cette période difficile, la responsabilité de faire progresser les droits fondamentaux et la dignité de tous les humains. Une chose que tient à cœur, le président Joe Biden.

Un soutien annuel estimé de 20 à 30 millions de dollars US

Présent à l’événement, le Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Bénin, Eric Jean-Marie Zinsou, a adressé les vœux du président Béninois Patrice Talon au président Américain Joe Biden et aux peuples Américains pour leur 264eme anniversaire d’indépendance.

Tout comme le diplomate américain, l’autorité béninoise a aussi abordé la question de la sécurité qui est une priorité première au Bénin. Selon Eric Jean-Marie Zinsou, « au titre de la coopération militaire axée sur la solidarité internationale et le soutien à la politique de défense et de sécurité du Bénin, plusieurs officiers béninois participent régulièrement aux Etats-Unis d’Amérique à divers programmes de renforcement des capacités ».

Enfin, informe le secrétaire du MAE, le Bénin figure sur la liste des pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest, avec la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo qui bénéficieront d’un soutien annuel et multiforme estimé de 20 à 30 millions de dollars US, sur les cinq (05) prochaines années dans le cadre de la stratégie américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité.

Depuis quelques mois, le Bénin fait face à une insistance des attaques terroristes dans la partie nord du pays. Au moins deux commissariats et des postes de forces de l’ordre ont d’ores et déjà été attaqués. En terme de bilan, on dénombre une dizaine de victimes dans le rang des forces de sécurité béninoises et plusieurs terroristes tués. Conscient de la gravité de la situation, le gouvernement béninois a pris de nombreuses mesures pour contrer la menace terroriste.