Tentative de coup d’Etat au Niger: l’Union Africaine emboite le pas à la CEDEAO

Après la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union Africaine (UA) a condamné la tentative de coup d’Etat au Niger et demandé au militaires de « cesser immédiatement une telle inacceptable entreprise ».

Informé des velléités de certains militaires de porter atteinte à la stabilité des institutions démocratiques et républicaines, qui s’apparente à une tentative de coup d’Etat au Niger, le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné fermement de tels agissements de la part de militaires « agissant en total trahison de leur devoir républicain« .

« Il leur demande instamment de cesser immédiatement une telle inacceptable entreprise », a ajouté le communiqué de l’UA.

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a, par ailleurs, appelé « le peuple nigérien, tous ses frères en Afrique, en particulier la CEDEAO, et dans le monde, de joindre leurs voix pour une condamnation unanime d’une telle tentative et pour un retour immédiat et sans conditions des militaires félons à leurs casernes ».

Plus tôt, la CEDEAO avait émis un communiqué dans lequel, elle aussi, a condamné la tentative de coup d’Etat au Niger et a appelé au calme et à la retenue. Dans une toute première déclaration depuis le début des évènements ce mercredi, la présidence du Niger s’en est pris aux éléments de la garde présidentielle impliqués dans la tentative de coup d’Etat.

« Le Président de la République et sa famille se portent bien », a déclaré la présidence du Niger: « l’ Armée et la Garde Nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d’humeur s’ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments », a-t-elle insisté.