Tentative de coup d’Etat au Niger? La France invite ses ressortissants à la vigilance

Partenaire stratégique du Niger, la France n’est pas restée indifférente à la situation confuse qui perdure au Niger, ce mercredi 26 juillet 2023. L’Hexagone a recommandé “la plus grande vigilance” à ses ressortissants et appelé à l’apaisement.

Les regards sont tournés vers la capitale du Niger, où, les bruits de bottes continuent de se faire entendre avec insistance depuis ce mercredi matin. Sur place, l’accès à la présidence a été bloqué par la garde présidentielle. Selon Jeune Afrique, le président Bazoum serait retenu par les éléments de la garde présidentielle et aurait entamé des discussions pour d’éventuelles négociations.

La situation étant confuse et craignant pour la vie de ses ressortissants, la France a recommandé “la plus grande vigilance” à ses ressortissants et leur a demandé “d’éviter, autant que faire se peut, les sorties en ville”. Le pays d’Emmanuel Macron a également appelé à l’apaisement.

Selon une source contactée par Le Monde, « il ne s’agit pas d’un coup d’état » et le président et son épouse sont « sains et saufs » à la résidence présidentielle. La même source ajoute que la tension provient d’un « problème avec la garde présidentielle ».