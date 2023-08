Tentative de Coup d’État au Gabon : La Maison Blanche surveille attentivement la situation

La Maison Blanche a déclaré ce mercredi, qu’elle suit de près la situation en cours au Gabon, où des militaires putschistes ont placé le président Ali Bongo Ondimba en résidence surveillée.

L’attention internationale se porte sur le Gabon alors que des militaires putschistes ont tenté de prendre le contrôle du pays et ont placé en résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba. La Maison Blanche, par le biais de l’un de ses porte-parole, John Kirby, a exprimé sa préoccupation face à la situation en cours. Il a souligné que la Maison Blanche suit de très près les événements se déroulant dans le pays d’Afrique centrale.

John Kirby, qui est le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a qualifié la série de coups d’État sur le continent africain au cours des dernières années de «profondément inquiétante». Il a également rappelé l’engagement des États-Unis à travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires en Afrique et avec la population du continent pour soutenir la démocratie et favoriser la stabilité.

La situation au Gabon soulève des préoccupations quant à la stabilité politique et à l’ordre constitutionnel dans le pays. Alors que les tensions perdurent, les regards de la communauté internationale sont tournés vers les développements à venir et les mesures prises pour rétablir la stabilité.