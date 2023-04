Tensions entre Israël et le Liban: l’armée israélienne mène des frappes sur Gaza

L’escalade des tensions entre Israël et le Liban a conduit l’armée israélienne à mener des frappes sur Gaza, suite à des tirs de roquettes en provenance du sud du Liban. Le Premier ministre libanais a condamné les tirs et affirmé que son pays ne permettrait pas que son territoire soit utilisé pour déstabiliser la région.

Jeudi soir, des journalistes de l’AFP ont entendu plusieurs explosions à Gaza, peu avant que l’armée israélienne annonce avoir mené des frappes sur trois camps d’entraînement du Hamas dans la ville de Gaza. Une source sécuritaire palestinienne a confirmé que ces frappes avaient également visé un autre camp dans le centre du micro-territoire sous le contrôle du mouvement islamiste.

Ces frappes sont survenues après que des tirs de roquettes en provenance du sud du Liban ont visé Israël, provoquant une riposte de l’armée israélienne. Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a condamné ces tirs et affirmé que le Liban ne permettrait pas que son territoire soit utilisé pour déstabiliser la région. De son côté, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a déclaré que les ennemis d’Israël paieraient le prix de chaque agression.

L’escalade des tensions entre Israël et le Liban est préoccupante, d’autant plus que la région connaît déjà une instabilité chronique. Il est important que les parties prenantes fassent preuve de retenue et cherchent des solutions pacifiques pour résoudre leurs différends.