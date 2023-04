Tensions diplomatiques: le Tchad rappelle son ambassadeur au Cameroun

- Publicité-

Le Tchad a décidé de rappeler pour consultation son ambassadeur au Cameroun en raison des différends persistants entre les deux pays, notamment autour de la question de la prétendue acquisition des actifs de l’ex-ESSO par la nébuleuse Savannah Energy.

Le gouvernement tchadien a annoncé par un communiqué lu à la télévision nationale, le rappel pour consultation de son ambassadeur à Yaoundé en raison des différends persistants entre le Tchad et le Cameroun. La principale source de tension est la question de la prétendue acquisition des actifs de l’ex-ESSO par la nébuleuse Savannah Energy, un groupe énergétique mondial malaisien.

Le Tchad a soumis la question à l’attention du Cameroun par tous les canaux de communication existants, mais les autorités camerounaises sont restées sans réponse. De plus, le Tchad dénonce les agissements inamicaux et contraires à ses intérêts posés par les représentants du Cameroun dans les conseils d’administration de Cameroun Oil Transportation Company S.A (COTCO) et Tchad Oil Transportation Co. (TOTCO), ainsi que leur impact négatif sur les relations entre les deux pays au sein de la Communauté monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).



La décision du Tchad de rappeler son ambassadeur pour consultation montre sa volonté de défendre ses intérêts et sa respectabilité sur la scène diplomatique internationale. Cependant, cette tension diplomatique entre les deux pays risque de compromettre leur coopération militaire fructueuse dans la lutte contre Boko Haram depuis 2015.

Malgré les défis auxquels sont confrontés les deux pays dans la résolution de leurs différends, il est impératif que le Tchad et le Cameroun continuent de travailler ensemble pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Il est à espérer que cette situation sera résolue rapidement et pacifiquement, dans l’intérêt des deux pays et de la région dans son ensemble.