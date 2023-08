Tensions diplomatique: les Philippines convoquent l’ambassadeur de Chine

Les relations entre les Philippines et la Chine ont connu une escalade ces derniers jours, suite à un incident naval survenu dans la mer de Chine méridionale contestée. L’ambassadeur de Chine a été convoqué à Manille, tandis que les tensions persistent entre les deux nations.

Lundi, le président Ferdinand Marcos a confirmé que l’ambassadeur chinois, Huang, avait été convoqué suite à un incident impliquant des garde-côtes chinois qui ont tiré au canon à eau sur des navires philippins au cours du week-end. « Notre secrétaire aux Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur Huang aujourd’hui et lui a remis une note verbale comprenant des photos et des vidéos sur ce qui s’est passé, et nous attendons leur réponse », a déclaré M. Marcos lors d’une conférence de presse.

Une source gouvernementale a affirmé que Manille avait clairement indiqué sa position ferme concernant la souveraineté des Philippines dans la région. Un responsable du Conseil national de sécurité a déclaré : « Pour mémoire, nous n’abandonnerons jamais l’atoll d’Ayungin. Nous sommes attachés à l’atoll d’Ayungin », en référence à l’atoll de Second Thomas, situé dans les îles Spratleys.

- Publicité-

L’incident en mer de Chine méridionale intervient alors que les tensions territoriales persistent depuis des années entre les pays riverains, notamment les Philippines, la Chine, le Vietnam et d’autres. Les îles Spratleys sont au cœur de cet enjeu géopolitique complexe, avec des revendications territoriales qui se chevauchent et des différends sur les droits maritimes.

Les observateurs internationaux scrutent de près cette situation, craignant une escalade des hostilités dans une région déjà sujette à des frictions. Les experts soulignent l’importance d’un dialogue constructif entre les parties prenantes pour éviter une détérioration de la situation.