Tensions au Proche-Orient : Air Maroc annule ses vols vers Israël

La compagnie aérienne Royal Air Maroc a annoncé samedi l’annulation de ses vols à destination d’Israël jusqu’au 13 octobre, en réponse à l’escalade des tensions dans la région. Cette décision survient après le lancement d’opérations militaires par le Hamas depuis Gaza et la riposte israélienne.

Le climat géopolitique instable au Proche-Orient a eu des répercussions sur le secteur du transport aérien, avec Royal Air Maroc annonçant l’annulation de ses vols vers Israël en raison de la situation de plus en plus précaire dans la région.

Dans un communiqué publié samedi, la compagnie aérienne a précisé qu’elle avait annulé tous les vols prévus jusqu’au 13 octobre, y compris le vol entre Casablanca et Tel-Aviv prévu pour le soir même, ainsi que celui du lendemain. Cette décision intervient après une série d’attaques et de représailles entre le Hamas à Gaza et l’armée israélienne.

Fin 2020, le Maroc et Israël avaient signé un accord historique de normalisation, rétablissant des relations diplomatiques qui avaient été gelées en 2000 lors de la deuxième Intifada. Cependant, les récents événements dans la région ont exacerbé les tensions, mettant en péril cet accord fragile.

Samedi matin, les « Brigades Al-Qassam », la branche armée du Hamas, ont annoncé le lancement d’une opération militaire baptisée « Déluge d’Al-Aqsa », prenant pour cible les sites ennemis, y compris les aéroports et les fortifications militaires israéliennes. En réponse, l’armée israélienne a lancé l’opération « Sabres d’acier » contre le Hamas dans la Bande de Gaza, avec des raids visant les cibles du Hamas.

La situation s’est également enflammée en Cisjordanie, en particulier à Jérusalem, en raison des attaques des colons israéliens et des incursions de l’armée israélienne, contribuant ainsi à l’escalade des tensions dans toute la région.