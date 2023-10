Tensions à Jérusalem: Erdogan souhaite la fin de l’effusion de sang

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé Israéliens et Palestiniens à la retenue face aux récents événements à Jérusalem. Il a exprimé la préoccupation de la Türkiye quant à la situation à la mosquée Al-Aqsa et a souligné l’importance du respect du droit international pour mettre fin à l’effusion de sang dans la région.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à la retenue entre Israéliens et Palestiniens à la suite des événements récents survenus en Israël, lors de l’ouverture du 4e congrès extraordinaire de l’AK Parti à Ankara, la capitale turque. Il a exhorté les parties à éviter des mesures impulsives susceptibles d’aggraver les tensions.

Erdogan a également souligné la détermination de la Türkiye à s’opposer à toute atteinte à la mosquée Al-Aqsa, considérée comme une question sensible par de nombreux musulmans dans le monde. Il a insisté sur la préservation du statut historique et religieux de la mosquée d’Al-Aqsa, déclarant que la Türkiye continuerait à s’opposer à toute mesure ou occupation visant à le modifier.

Ces déclarations font suite aux attaques de roquettes lancées par les factions palestiniennes de la Bande de Gaza en direction d’Israël, provoquant une escalade des tensions dans la région. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré qu’Israël était « en guerre » en réponse à ces attaques.

Erdogan a souligné que la Türkiye s’efforce de résoudre les problèmes avec tous les pays de la région par la diplomatie et le dialogue. Il a également affirmé que mettre fin à l’effusion de sang était une priorité et que cela passerait par le respect de la justice et du droit international.

La branche armée du Hamas palestinien a tiré des roquettes par centaines samedi matin depuis la bande de Gaza. En face, l’Israel n’a pas tardé à repliquer. Plusieurs sources évoquent des morts par plusieurs dizaines des deux côtés.