Tennis: vainqueur de Roland Garros, Djokovic retrouve sa place de numéro 1 mondial

-Publicité-

Après avoir remporté Roland Garros dimanche, son 23e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a retrouvé ce lundi sa place de numéro au classement ATP.

Novak Djokovic affrontait Casper Ruud en finale de Roland Garros ce dimanche. Dans une rencontre très serrée et très dense, le serbe s’est finalement imposé (7-6, 6-3, 7-5), remportant son troisième titre en terre parisienne. Une nouvelle consécration qui permet à Djokovic de récupérer sa place de numéro 1 mondial ce lundi au classement ATP.

Djokovic progresse de deux rangs au classement grâce notamment à sa victoire en demi-finale vendredi contre le jeune Carlos Alcaraz, touché par des crampes en demi-finale et qui retombe à la 2e place, mais aussi à l’élimination précoce de Daniil Medvedev.

- Publicité-

Depuis qu’il est devenu joueur professionnel en 2003, le joueur de 36 ans, a dominé le monde du tennis en occupant la première place pendant plus de sept années au total. En février dernier, il pulvérise le record détenu par l’Allemande Steffi Graf, toutes catégories confondues, avec un total de 377 semaines au sommet.

23e titre du Grand Chelem, record absolu

En remportant son troisième titre à Roland Garros, Novak Djokovic est également devenu le joueur le plus de titre en Grand Chelem chez les hommes. Avec désormais 23 trophées du Grand Chelem, il dépasse la légende suisse Roger Federer (20 titres), et l’ogre espagnol Rafael Nadal (22 titres).

“Je suis évidemment très heureux de partager ce moment spécial de ma carrière, cette statistique si spéciale, avec vous. Ce n’est pas une coïncidence si j’ai gagné mon 23e Grand Chelem ici à Paris, ce tournoi a toujours été le plus dur à gagner pour moi. Donc je ressens beaucoup d’émotions, beaucoup de choses. Je suis très, très fier et très heureux d’être ici« , a déclaré Djokovic après avoir reçu la Coupe des Mousquetaires des mains de Yannick Noah, le tout sous les yeux d’un parterre de célébrités dont Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovitch.

- Publicité-

Comme au football, avec Cristiano Ronaldo et Lionel MEssi, ou au Basket avec Lebron James, Steph Curry et Michael Jordan, l’éternel débat du GOAT du tennis sera certainement relancé avec cette nouvelle performance de Djokovic. Le serbe semble toutefois avoir pris une avance sur ses concurrents de légende, Nadal et Federer.

Le Top 10 du classement ATP

Novak Djokovic (SER) 7595 pts (+2) Carlos Alcaraz (ESP) 7175 (-1) Daniil Medvedev (RUS) 6100 (-1) Casper Ruud (NOR) 4960 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4920 Holger Rune (DAN) 4375 Andrey Rublev (RUS) 4000 Taylor Fritz (USA) 3515 Jannik Sinner (ITA) 3300 Karen Khachanov (RUS) 3125 (+1)

Articles similaires