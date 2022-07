Tennis: Roger Federer et Serena Williams disparaissent des classements ATP et WTA

Le Suisse Roger Federer et l’Américaine Serena Williams ne figurent plus parmi les classements ATP et WTA, ce lundi matin. Des absences historiques dues notamment aux nombreuses blessures subies par les deux légendes ces dernières années.

Deux légendes du tennis mondial ne figurent plus dans les classements mondiaux, ce lundi matin. Roger Federer, détenteur de 20 titres en Grand Chelem, et Serena Williams, qui en compte 23, n’ont plus aucun point dans le classement ATP et WTA mis à jour au lendemain de la finale hommes de Wimbledon.

Classé depuis près de 25 ans, le Suisse a perdu ses derniers points obtenus en 2019, lors de sa finale perdue face à Novak Djokovic. Il n’a plus joué depuis l’édition 2021 de Wimbledon, éliminé en quart par le Polonais Hubert Hurkacz. Il a enchaîné les blessures au genou, le forçant à renoncer aux trois premiers majeurs de la saison. Le suisse ne compte pas pour autant prendre sa retraite puisqu’il espère faire son retour lors de la Laver Cup (23-25 septembre à Londres) puis à Bâle (24-30 octobre).

De son côté, Serena Williams avait effectué son grand retour à Wimbledon après un an d’absence. Mais l’Américaine, ancienne numéro 1 mondiale, est tombée dès le premier tour face à la Française Harmony Tan. La légende américaine a aussi enchaîné les blessures ces derniers mois. Retombée au 1204e rang mondial, elle disparaît du classement WTA, mais envisage de participer au prochain US Open qui débute le 29 août.