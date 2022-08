Tennis: Rafael Nadal éliminé d’entrée au masters 1000 de Cincinnati

De retour à la compétition ce mercredi, après plusieurs semaines d’absence pour blessure, Rafael Nadal a été éliminé par le Croate Borna Coric (152e mondial) lors de son entrée en lice au Master 1000 de Cincinnati.

La légende du tennis, Rafael Nadal, a effectué son retour sur les courts ce mercredi pour le Masters 1000 de Cincinnati, après plusieurs semaines d’absence en raison d’une déchirure abdominale l’ayant ensuite contraint au forfait avant sa demi-finale à Wimbledon. Et si on ne s’attendait pas à ce que l’Espagnol remporte le tournoi, son élimination dès le premier tour a été une très grande surprise.

Opposé au Croate Borna Coric, 152e mondial, Nadal s’est incliné en trois sets 7-6 (11/9) 4-6, 6-3. En manque de rythme, le Majorquin a été en deçà du niveau qu’on lui connaît, se rendant coupable de plusieurs fautes inhabituelles. A seulement douze jours du début de l’US Open, l’espagnol doit se remettre au niveau, surtout physiquement, s’il veut aller chercher un nouveau titre aux Etats Unis et il en est conscient.

“C’est difficile de tirer beaucoup de choses positives de ce match. Je dois m’améliorer, je dois m’entraîner, je dois mieux retourner. J’ai besoin de temps. J’ai eu des occasions en début de partie. J’ai eu deux balles de set dans le tie-break et j’ai joué deux points horribles. Ensuite, un mauvais jeu au troisième set. C’est le tennis. Lui a bien servi. J’ai eu une opportunité au début du troisième set avec un 0-30 et, là encore, j’ai joué plusieurs très mauvais points”, a déclaré Rafael Nadal après sa défaite contre Borna Coric, avant d’évoquer l’US Open.

“Je suis positif. J’ai pu m’entraîner une semaine ici, j’ai donné le maximum au quotidien. J’ai bien mieux joué à l’entraînement qu’aujourd’hui, honnêtement. Bien sûr, c’est mieux de gagner, mais il me reste dix jours pour préparer New York. Mentalement, je dois aller de l’avant. Au niveau de l’entraînement, je dois me mettre en mode Grand Chelem, m’entraîner comme il faut pour être compétitif dès le début du tournoi”, a confié celui qui a gagné 22 titres du Grand Chelem.