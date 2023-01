Tennis-Open d’Australie: Nadal « détruit mentalement » après son élimination au second tour

Rafael Nadal a été éliminé ce mercredi par l’Américain Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5) au deuxième tour de l’Open d’Australie. Après la rencontre, la légende du tennis n’a pas caché sa déception, surtout liée à sa nouvelle blessure au dos.

Tenant du titre, Rafael Nadal espérait remporter également l’édition 2023 de l’Open d’Australie, qui a débuté le 16 janvier dernier. Mais l’Espagnol n’aura pas fait long feu dans la compétition, se faisant éliminer ce mercredi, au second tour, par l’Américain Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5). Diminuée par une hanche douloureuse à la fin du deuxième set, la légende n’a pu rien faire face à son adversaire beaucoup plus en forme physiquement.

Après cette élimination, le Majorquin est revenu sur sa nouvelle blessure au dos, quelques minutes après être sorti en boitant de la Rod Laver Arena. « Je ne pouvais pas frapper en revers, ni courir, mais je voulais finir le match. En tant que tenant du titre, je ne voulais pas abandonner« , a-t-il déclaré, relayé par RMC Sports, avant de poursuivre.

« J’ai un problème à la hanche depuis plusieurs années et ces trois derniers jours, j’ai eu plus de douleurs, mais cela ne m’empêchait pas de jouer. Nous devons attendre, faire plus de tests et comprendre l’étendue du problème. Il est difficile de déterminer si c’est un muscle, si c’est l’articulation, si c’est le cartilage. Je ne sais pas« , a-t-il indiqué, se déclarant « ni optimiste, ni pessimiste ».

Rafa Nadal espére que ce nouveau pépin ne l’éloignera pas trop longtemps des courts, tout en reconnaissant être très touché par cette nouvelle blessure. « En tant que tenant du titre, je ne voulais pas abandonner. C’est un jour difficile, une blessure de plus, un moment dur de plus. Je ne vais pas mentir et dire que je ne suis pas détruit mentalement maintenant. C’est dur pour moi.

J’espère que ce n’est pas trop sérieux et que ça ne m’éloignera pas trop longtemps des courts. Il n’y a pas que la récupération. C’est toute la quantité de travail que vous devez fournir pour revenir à un niveau décent. Je suis déjà passé par ce processus tant de fois dans ma carrière, et je suis prêt à continuer, je pense, mais ce n’est pas facile, c’est certain.« , a-t-il ajouté.