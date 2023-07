Tennis: le père de Novak Djokovic espère qu’il prendra sa retraite en 2024

La retraite pour Novak Djokovic l’année prochaine? C’est en tout cas ce qu’espère son père Srdjan Djokovic dans le documentaire »Novak Djokovic – Untold Stories ».

»Je pense que cela fait un moment qu’il aurait dû arrêter ce travail très difficile », a-t-il dit dans le documentaire Untold Stories, relayé par RMC Sport ce jeudi, consacré à son fils. Srdjan Djokovic ajoute même que le tennis ne représente pas toute la vie de Novak : »Le tennis n’est qu’un segment de sa vie, mais pas sa vie entière. J’espère qu’il sera reconnu pour les choses qu’il fera après la fin de sa carrière, dès qu’il aura quitté le monde du tennis, ce que j’espère pour l’année prochaine. Et pour Novak doucement, mais sûrement… ce n’est pas la fin, mais disons dans un an et demi. »

Sa mère Dijana, qui s’exprime aussi dans le documentaire, est plus mesurée : »Sa décision dépend de lui […] En ce qui me concerne, il peut prendre sa retraite maintenant – il a tout gagné. » À l’âge de 36 ans, Novak Djokovic est le détenteur du record de titres masculins du Grand Chelem, avec un impressionnant total de 23 victoires. Malgré cela, il continue de jouer à un niveau exceptionnel, démontrant toute l’étendue de son talent. Récemment, bien qu’il ait perdu la finale de Wimbledon 2023 contre Carlos Alcaraz, sa performance sur le court reste remarquable.

Si le serbe peut encore évoluer pendant quelques années sur les courts, il se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière. Djokovic l’a même avoué en mai : ‘‘Le désir est toujours présent, mais les choses peuvent changer rapidement, j’ai 36 ans les gars. ». Récemment, il s’est d’ailleurs retiré du Masters 1000 de Toronto, pour se préserver pour l’US Open.

