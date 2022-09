Tennis: la légende Roger Federer annonce sa retraite

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce jeudi, la légende du tennis, Roger Federer, a annoncé qu’il prendra sa retraite à la fin de la Laver Cup. La compétition se déroulera à Londres du 23 au 25 septembre prochains.

Après Serena Williams, une autre légende des courts va prendre sa retraite. En effet, Roger Federer a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive, après la Laver Cup qui débute le 23 septembre prochain. Le suisse a annoncé la nouvelle ce jeudi dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux et adressé à « la famille du tennis et au-delà ». « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier événement ATP« , a écrit le tennisman de 41 ans, avant de préciser: « Je jouerai encore au tennis à l’avenir, bien sûr, mais ce ne sera plus lors des tournois du Grand Chelem ou sur le circuit« .

« C’est une décision douce-amère, car tout ce que le Tour m’a apporté va me manquer. Mais en même temps, il y a tellement de choses à célébrer. Je me considère comme l’une des personnes les plus chanceuses de la planète. On m’a donné un talent spécial pour jouer au tennis, et je l’ai fait à un niveau que je n’aurais jamais imaginé, pendant beaucoup plus longtemps que je ne l’aurais cru possible« , ajoute le futur retraité.

Durant sa riche carrière, Roger Federer a remporté 103 titres en simple depuis 1998, dont huit à Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), six à l’Open d’Australie (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), cinq à l’US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) et un à Roland-Garros (2009). A tout cela, s’ajoute un titre en Coupe Davis avec la Suisse en 2014, ainsi que six sacres en Masters.

Des performances incroyables et historiques qui lui ont permis d’être numéro 1 mondial au classement ATP pendant 310 semaines entre 2004 et 2018. Roger Federer est sans aucun doute l’une des plus grandes légendes de ce sport, peut être même la plus grande. Il va laisser un grand vide sur le circuit, même s’il a très peu joué ces dernières années à cause des blessures.