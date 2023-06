Tennis: Federer salue Djokovic pour sa 23e victoire en Grand Chelem

-Publicité-

Roger Federer soutient son rival de longue date Novak Djokovic pour remporter des tournois du Grand Chelem « pour longtemps encore » après que le Serbe a établi un record masculin avec son 23e à Roland-Garros.

Novak Djokovic a écarté Casper Ruud en trois sets à Roland Garros pour décrocher le Graal, creusant un peu plus l’écart avec ses rivaux légendaires, Roger Federer et Rafa Nadal. Un exploit félicité par Federer, qui était de retour à Londres pour la première fois depuis sa retraite à la Laver Cup l’année dernière.

« Je pense que ce que Novak a fait est incroyable, a déclaré Federer lors d’un événement à Greenwich. Honnêtement, c’est génial pour le tennis, génial pour le sport quand le tennis écrit sa propre histoire et continue d’y ajouter comme nous l’avons vu avec Serena Williams aussi, Rafa puis moi-même et maintenant avec Novak. C’est un grand moment dans le tennis d’être aussi un fan, mais aussi un joueur. »

Roi incontesté à Wimbledon il y a encore quelque temps, Roger Federer est aujourd’hui à la merci de Novak Djokovic. Le Suisse a glané 8 titres sur le gazon londonien au cours de sa carrière, entre 2003 et 2017 tandis que le Serbe en est déjà à 7 depuis 2011, dont les 4 dernières éditions. Autant dire que voir Federer toujours en tête au palmarès à Wimbledon relèverait presque du miracle…

« C’est un grand moment aussi pour les fans de tennis que pour les joueurs. Je me souviens quand j’ai commencé sur le circuit et que Pete Sampras a remporté 14 tournois du Grand Chelem, nous avons pensé ‘Eh bien, celui-là restera à jamais’. Maintenant, Novak l’a porté à 23 et il semble qu’il continuera à le faire pendant longtemps, ce qui est génial », a poursuivi le Maestro, visiblement moins concerné par les records depuis sa retraite.

