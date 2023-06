Tennis-Classement ATP: la chute vertigineuse de Rafael Nadal

-Publicité-

Le nouveau classement ATP a été publié ce lundi. Et la légende du tennis Rafael Nadal occupe désormais la 136e place, soit une perte de 121 places.

Après l’épilogue de Roland Garros, qui a vu le sacre de Novak Djokovic, le nouveau classement ATP a été publié ce lundi. Et si le serbe a récupéré sa place de numéro 1 mondial, c’est le positionnement de Rafael Nadal qui a particulièrement attiré l’attention. La légende espagnole occupe en effet la 136e place.

Vainqueur il y a un an de son 22e titre du Grand Chelem, le 14e à Roland-Garros, Nadal paye son forfait sur blessure à la compétition en terre française. Même si elle était prévue et attendue, cette perte de 121 places fait tout de même un choc aux fans du joueur. Opéré du psoas (nettoyage des zones fibrotiques et dégénérées du tendon et suturation pour le renforcer de façon optimale), Rafael Nadal sera encore absent des tournois pendant plusieurs mois et sa place au classement ATP devrait dégringoler davantage.

A noter que dans le reste de ce nouveau classement ATP, Carlos Alcaraz redescend à la deuxième place, tandis que le podium est complété par Daniil Medvedev. A nouveau défait en finale d’un Grand Chelem, comme l’an dernier Porte d’Auteuil, le Norvégien Casper Ruud conserve lui de justesse sa 4e place, avec 40 points d’avance seulement sur le Grec Stefanos Tsitsipas (5e).

Au-delà de ces cinq joueurs de tête, les changements sont minimes : après une élimination précoce dès le premier tour à Paris, le Canadien Félix Auger-Aliassime sort du Top 10 (11e, -1), laissant sa place au Russe Karen Khachanov, qui a quant à lui brillé lors de cette quinzaine en atteignant les quarts de finale contre Djokovic. L’Argentin Francisco Cerundolo, grâce à sa performance en quarts de finale, récolte également les fruits de son succès et fait son entrée dans le Top 20, en occupant la dernière position (+3).

