Tennis: Carlos Alcaraz remporte l’US Open et devient numéro 1 mondial à 19ans

A seulement 19 ans, l’espagnol Carlos Alcaraz a remporté ce dimanche l’US Open en quatre manches face au Norvégien Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6, 6-3). Il devient ainsi le plus jeune numéro 1 de l’histoire au classement ATP.

Le tennis espagnol a un nouveau visage. Petit génie du circuit depuis un moment déjà, Carlos Alcaraz a remporté ce dimanche le premier majeur de sa jeune carrière. Opposé au Norvégien Casper Ruud en finale, l’espagnol s’est imposé en 4 sets, pour s’offrir l’US Open. Un titre qui va le propulser ce lundi au sommet du classement ATP. Il devient ainsi le plus jeune joueur à accéder à la place de numéro 1 mondial.

Un nouveau statut qui n’effraie pas du tout Carlos Alcaraz. Le jeune Espagnol veut d’ailleurs remporter encore plus de majeurs. « J’ai une grande marge de progression du point de vue du mental, du tennis, du physique. Mon premier titre en Grand Chelem et la place de n°1 sont arrivés très vite, mais je ne dois pas stagner, rester dans ma zone de confort, je dois progresser. J’ai joué un grand tennis, mais j’ai aussi affiché un grand niveau mental, de cœur, et des … énormes« , a-t-il lancé après sa victoire en finale de l’US Open, avant de poursuivre.

« En ce qui concerne le tennis, il est évident que je veux continuer à travailler, à remporter des titres, rester longtemps le plus haut possible dans la hiérarchie, comme l’a fait le Big 3 (Nadal-Federer-Djokovic). Et pour cela, je ne dois pas m’arrêter, je dois continuer et continuer de travailler.«

Carlos Alcaraz veut aussi suivre les traces de son illustre compatriote Rafael Nadal qui a également remporté son premier majeur à 19 ans. Rafa a d’ailleurs adressé ses félicitations à Alcaraz sur Twitter: « Félicitations Carlos Alcaraz pour ton premier titre du Grand Chelem et pour ta place de n°1 qui est l’aboutissement de ta première grande saison, je suis persuadé qu’il y en aura beaucoup d’autres« .