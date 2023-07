Tennis: Carlos Alcaraz dompte Djokovic et s’offre son 1er Wimbledon

-Publicité-

Dans une finale d’anthologie, ce dimanche après-midi, Carlos Alcaraz a battu Novak Djokovic en cinq sets (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4), pour remporter Wimbledon, son premier titre dans la compétition.

Ce dimanche après-midi, les fans de tennis avaient le regard tourné vers l’Angleterre, où se déroulait la finale de Wimbledon. Dans une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, Carlos Alcaraz a créé la sensation en battant son aîné Novak Djokovic. Le duel entre les deux as de la raquette, qui a été épique, a duré 4h42 et s’est achevée par une victoire du jeune prodige espagnol (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4). Il remporte ainsi son deuxième tournoi Grand Chelem, après avoir gagné l’US Open en septembre dernier.

Ce triomphe de Carlos Alcaraz empêche par la même occasion le légendaire Serbe, sept fois couronné à Londres, de remporter un 24e majeur en carrière, lui qui était à la poursuite du record absolu. Un moment historique où la nouvelle génération affirme son talent face à l’ancienne garde, laissant présager une rivalité captivante pour les années à venir.

Alcaraz aux anges, Djokovic dépité

Après la rencontre, Carlo Alcaraz a évidemment laissé exploser sa joie. Le jeune espagnol a confié que c’était un rêve pour lui de triompher sur le gazon de Wimbledon. « C’est un rêve devenu réalité pour moi. C’est bien de gagner évidemment, mais même si j’avais perdu j’aurais été très fier. Faire l’histoire sur ce court, jouer contre l’un des plus grands de notre sport, c’est fantastique. Je suis très très fier de m’être imposé sur cette surface avec des conditions aussi rapides. Je suis fier de mon équipe aussi pour notre travail qui permet de vivre ces moments-là. », a-t-il déclaré, relayé par RMC Sport.

De son côté, Novak Djokovic, le vaincu du jour, a regretté sa défaite même s’il reconnaît la supériorité de son jeune adversaire sur ce match. « Bon après-midi à tout le monde, pas vraiment bon pour moi mais pour Alcaraz. Quelle qualité tu as montré à la fin du match, quand il a fallu conclure au service à la fin, tu as réussi.

Je pensais avoir des soucis avec toi sur terre et sur dur, mais finalement tu t’es adapté très vite sur gazon. Ce que tu as fait au Queens et ici c’est incroyable. Félicitations à toi et ton équipe. », a reconnu Djoko avant d’ajouter : « Vous n’aimez jamais perdre des matchs comme celui-ci, mais une fois que les émotions seront passées il faudra se rendre compte de tous les matchs que j’ai gagné ici.«

