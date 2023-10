Tennis: bonne nouvelle pour Rafael Nadal

Alors qu’il vient tout juste de reprendre l’entraînement après plusieurs mois d’absence suite à une blessure à la hanche, Rafael Nadal sera présent à l’Open d’Australie en 2024, a lancé le directeur du tournoi, Craig Tiley.

« Il est évident qu’il reste un peu de temps jusqu’au mois de janvier, mais s’il reste en bonne santé, jusqu’à présent, les signes sont très bons.« , a indiqué Craig Tiley ce mercredi, dans l’émission The Today Show sur la chaîne australienne Nine Network. « On espère toujours que des gens comme Rafa seront là, parce qu’il aime l’Australie, qu’il est très apprécié par tout le monde, c’est assez excitant de le voir frapper et se sentir vraiment bien« , a-t-il ajouté.

Le légendaire joueur de tennis espagnol, célèbre pour ses 14 titres à Roland-Garros, suscite l’espoir de son retour en 2024 après une absence de huit mois due à deux opérations pour soigner une blessure à la hanche. Ses fans redoutent que cette prochaine saison puisse être sa dernière, d’autant plus qu’il avait été contraint de se retirer de l’édition précédente de Roland-Garros en raison de cette blessure à la hanche contractée lors de l’Open d’Australie.

- Publicité-

Rafael Nadal prévoit donc de jouer à Melbourne, et il semble que ce ne sera pas son dernier tournoi en Australie, du moins selon Craig Tiley: « S’il annonce qu’il s’agit de son dernier tournoi, ce que je ne pense pas qu’il fera, nous organiserons une grande fête. Il ne viendra pas à l’événement s’il ne pense pas pouvoir le gagner. C’est ce que je sais de Rafa. Il ne viendra pas juste pour jouer« .