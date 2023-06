Tchad: un militaire placé en détention après avoir arrêté des soldats français au Sahel

Le ministre tchadien de la Défense a annoncé que le militaire responsable de l’arrestation de membres de la force française au Sahel à Adré a été placé en détention pour des mesures disciplinaires. Le gouvernement tchadien a souligné que la présence de la force française était à sa demande pour faciliter le rapatriement des réfugiés soudanais dans le pays.

Dans un incident qui a suscité une vive controverse, un militaire tchadien a arrêté des membres de la force française au Sahel à Adré, dans l’est du Tchad. Le ministre de la Défense tchadien, le général d’armée Daoud Yaya Brahim, a confirmé cet incident dans une déclaration audio, qualifiant le comportement du militaire de « très malencontreux ».

Le général d’armée Daoud Yaya Brahim a annoncé que des mesures disciplinaires avaient été prises à l’encontre du militaire responsable de l’arrestation. Il a souligné que la discipline serait appliquée de manière stricte. Le ministre de la Défense a également exprimé ses regrets concernant cet incident, le qualifiant de « malheureux« .

Le gouvernement tchadien a tenu à préciser que la présence de la force française au Tchad était à sa demande. Le ministre de la Défense a déclaré que le gouvernement avait sollicité l’aide de la force française pour faciliter le rapatriement des réfugiés soudanais présents dans le pays. Il a souligné que la demande d’excuses était adressée aux forces françaises et que la coopération entre les deux pays restait solide malgré cet incident.

La scène de l’arrestation des membres de la force française a été largement relayée sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions mitigées. Certains ont exprimé leur soutien au militaire tchadien, affirmant qu’il était temps de remettre en question la présence de forces étrangères sur le sol tchadien. D’autres, en revanche, ont souligné l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et ont appelé à un dialogue constructif entre les parties concernées.

Cet incident met en lumière les défis auxquels sont confrontées les forces étrangères présentes au Sahel et soulève des questions quant à la coordination et à la communication entre les différentes parties impliquées. Alors que le militaire tchadien est désormais en détention et que des mesures disciplinaires sont en cours, il est essentiel que le dialogue se poursuive entre le Tchad et la force française pour éviter de compromettre les efforts de lutte contre le terrorisme et d’aide humanitaire dans la région.