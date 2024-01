TB Joshua: le regretté pasteur au cœur d’un scandale d’abus s3xuels sur de nombreux fidèles (vidéo)

- Publicité-

Plus de trois ans après sa mort, le très controversé pasteur TB Joshua se retrouve au cœur d’un scandale sexuel. Le leader charismatique nigérian de l’une des plus grandes églises évangéliques du monde aurait soumis pendant plusieurs années ses « disciples » à des actes de viols, de tortures et d’avortements forcés selon une enquête publiée par BBC.

Fondateur de la Synagogue, Église de Toutes les Nations (SCOAN) l’une des plus grandes Églises chrétiennes évangéliques du monde, Temitope Balogun Joshua, plus connu sous le nom de TB Joshua, était l’un des pasteurs les plus influents d’Afrique. Le pasteur néopentecôtiste et télévangéliste nigérian se présentait également comme guérisseur, affirmant avoir soigné plusieurs maladies, notamment le Sida, et même prétendant pouvoir « guérir » l’homosexualité.

Des preuves d’abus et de tortures généralisées…

Très controversé de son vivant, le prédicateur et guérisseur fait actuellement l’objet de témoignages glaçants publiés par nos confrères de la BBC. Le rapport d’enquête de la British Broadcasting Corporation, réalisé sur deux ans, indique que le pasteur aurait violé et torturé certains de ses fidèles de son vivant.

Jessica Kaimu, originaire de Namibie et fidèle de la SCOAN, affirme avoir été violée pour la première fois à l’âge de 17 ans par T.B. Joshua. « Ont suivi cinq années de viols et cinq avortements forcés, réalisés avec des « traitements médicaux détournés qui auraient pu nous tuer », selon ses déclarations à la BBC.

- Publicité-

Une autre victime présumée, une Britannique du nom de Rae, a déclaré qu’elle avait 21 ans lorsqu’elle a abandonné ses études à l’Université de Brighton en 2002 et a été recrutée dans l’Église. Elle a affirmé avoir passé les 12 années en tant que « disciple » de Joshua dans son complexe de béton semblable à un labyrinthe à Lagos.

« Nous pensions tous que nous étions au paradis, mais nous étions en enfer, et en enfer des choses terribles se produisaient », a-t-elle déclaré à la BBC. Rae a ajouté qu’elle avait été agressée sexuellement par Joshua et soumise à une forme d’isolement cellulaire pendant deux ans. Elle a déclaré que les abus présumés étaient si graves qu’elle avait tenté de se suicider à plusieurs reprises à l’intérieur du complexe.

Selon la BBC, les témoins ayant accepté de s’exprimer lors des investigations ont fait l’objet de plusieurs menaces. Certains ont été agressés physiquement, tandis qu’un autre a été la cible de tirs. L’équipe de la BBC a été prise pour cible par des tirs nourris en 2022 alors qu’elle enregistrait des images de l’enceinte de l’église à Lagos. L’équipe a passé plusieurs heures dans une cellule de sécurité de l’Église avant d’être libérée.

- Publicité-

Contactée par la BBC pour répondre aux accusations, la SCOAN, aujourd’hui dirigée par la veuve de T.B. Joshua, a catégoriquement refusé, déclarant : « Faire des allégations infondées contre le prophète T.B. Joshua n’est pas un fait nouveau… Aucune de ces allégations n’a jamais été prouvée. »

Pour rappel, le populaire, richissime et controversé prédicateur évangélique nigérian, TB Joshua, est décédé le 5 juin 2021, soit une semaine avant son 58e anniversaire. Il avait rendu l’âme quelques minutes seulement après avoir dirigé un service religieux.